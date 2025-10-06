Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre: dama lascia dopo lite, Cinzia Paolini fa discutere

Cinzia Paolini

Tensione tra Isabella e Christian, la dama lascia lo studio

La registrazione di Uomini e Donne del 6 ottobre è stata densa di emozioni e colpi di scena.

Protagonisti iniziali sono stati Isabella e Christian, dopo lo schiaffo avvenuto nella precedente puntata.

La dama ha lasciato il programma dopo un confronto acceso:

Christian ha raccontato di essere stato offeso e attaccato, mentre Isabella ha spiegato di essersi sentita abbandonata e non difesa dal parterre.

Durante la discussione, Mario Lenti è intervenuto per consolarla, e tra i due c’è stato un momento di tenerezza. Tuttavia, Isabella ha chiarito:

“Ti voglio bene, ma ti vedo solo come un amico”.

Ha poi aggiunto di aver rivisto una persona nel suo paese e di voler seguire quella strada, decidendo così di lasciare il programma da sola dopo un ballo con Enrico.

Scontro tra Cinzia e Mario

La registrazione è proseguita con Cinzia Paolini, che ha avuto un battibecco con Mario, colpevole — a detta sua — di giudicare troppo la libertà altrui.

Lui non ha apprezzato il modo in cui la dama si è mostrata troppo espansiva con altri cavalieri, come Enrico, suscitando il commento ironico degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non le hanno risparmiato critiche.

Nuove dame per Federico Mastrostefano

Spazio poi a Federico Mastrostefano, l’ex tronista di Uomini e Donne tornato in studio, che sta frequentando Francesca e Veronica.

Durante la puntata, sono scese due nuove dame interessate a conoscerlo: Federico ha deciso di tenerle entrambe, promettendo di conoscerle meglio nelle prossime settimane.

Anticipazioni sul futuro dei protagonisti

Le prossime registrazioni promettono ulteriori sviluppi, soprattutto per Mario, sempre più diviso tra empatia e attrazione, e per Federico, pronto a rimettersi in gioco sentimentalmente.

Intanto, nel parterre over, non mancano tensioni e nuovi arrivi che potrebbero cambiare gli equilibri.