Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio e replica a Giorgio e Pinuccia: ‘Sarò più pungente di prima’

“Trash, bulla, cattiva”. Dopo gli affondi di Pinuccia Della Giovanna e Giorgio Manetti arriva la replica di Tina Cipollari sui rumors relativi ad possibile allontanamento da Uomini e Donne dopo la nuova linea tracciata da Piersilvio Berlusconi per le reti Mediaset.

Tina Cipollari smentisce su Instagram allontanamenti e rimproveri: ‘Mi dispiace per loro ma sarò ancora al mio posto’

L’opinionista ha deciso di far chiarezza sul suo futuro nel dating e non ha risparmiato attacchi al vetriolo a chi ha puntato l’indice contro di lei in queste settimane. “Sono stanca e annoiata di leggere da qualche mese Tina trash, Piersilvio caccia Tina, Tina fuori da Uomini e Donne.

Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o rimproveri avvenuti, che purtroppo per loro anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto” – ha sottolineato la viterbese che ha anche rilanciato a riguardo di un cambio di direzione sui suoi interventi in trasmissione.

‘Mi hanno talmente esasperata queste fake news che sarò più carica e pungente delle passate edizioni’

“E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti e un caro saluto a Piersilvio” – la chiosa finale di Tina Cipollari.