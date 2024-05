Uomini e Donne, Tina ritrova Giucas Casella: il regalo intimo e ipnosi, Maria scioccata (VIDEO)

“Tocca a Tina“… Maria De Filippi ha inviato Tina Cipollari a sedersi al centro dello studio nel corso della puntata del 16 maggio di Uomini e Donne tra l’incredulità generale e le perplessità di Gianni Sperti: “Dai non è vero”. La conduttrice ha invitato ad entrare in studio Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, e Giucas Casella per far chiarezza su un flirt del passato con l’illusionista.

Il confronto tra Tina e Giucas alla presenza di Signoretti

Tina Cipollari si confronta a Uomini e Donne con Giucas Casella

“Ci siamo conosciuti in aeroporto, ancora non era famosa. Era bellissima, una dea… Anche adesso sei bellissima” – ha raccontato l’ex gieffino con Tina che ha spiegato che si sono scambiati i numeri di telefono. Durante il confronto l’opinionista ha ribadito di non ricordare alcuni particolari raccontati da Casella. “Ci siamo frequentati”. Poi, però, di fronte all’illusionista ha ammesso di essere stata alle Maldive in comitiva con lui. “É vero, pagò lui. Ricordo che facevamo delle passeggiate e dell’attività fisica”.

Riccardo Signoretti le ha chiesto se si ricordasse delle notti focose con Giucas con l’opinionista di Uomini e Donne che ha tergiversato. A questo punto il direttore di Nuovo ha fatto vedere delle foto di Tina Cipollari che regala un paio di slip a Casella. Quest’ultimo ha raccontato di averla vista uscire nuda dall’acqua durante un tramonto alle Maldive. “Questa scena non me la ricordo, un conto è farlo a 27 anni ed altro ad oltre 70 anni” – ha riferito la viterbese punzecchiando Gemma Galgani. “Sensuale come Marilyn Monroe”.

Tina dona un paio di slip a Giucas Casella

L’illusionista: Come Marilyn, alle Maldive fece il bagno nuda’, poi la ipnotizza e interviene Maria: ‘Svegliala, mi fa impressione’

Signoretti le ha chiesto se per ricordare fosse disposta a farsi ipnotizzare e l’opinionista di Uomini e Donne non si è tirata indietro con l’illusionista che ha dato vita ad un momento iconico sulle note di Se tornassi di Julio Iglesias, il loro brano preferito, mentre ballavano. L’illusionista si è allontanato con Tina distesa sul pavimento.

“Stai scherzando” – ha riferito stupita Maria De Filippi che si è avvicinata per vedere se l’opinionista dormisse. Svegliala, mi fa impressione che sta così”. Tina Cipollari si è così risvegliata. “Maria che ci fai qui, sono svenuta? Oddio, mi fanno male tutte le ossa. Datemi un po’ d’acqua”. Una scenetta che è diventata immediatamente virale sul web.