Uomini e Donne, tutte pazze per Gianmarco Steri: 8000 richieste, in studio 100 ragazze per lui

Gianmarco Steri

Tutte pazze per Gianmarco Steri. Numeri da capogiro per il 28enne parrucchiere romano ed ex corteggiatore di Martina De Ioannon che da una settimana ha ufficialmente iniziato il suo percorso da tronista. Il pubblico aveva già mostrato un forte interesse per lui ma appena è arrivata l’investitura di Maria De Filippi, i centralini della redazione del dating show sono letteralmente andati in tilt. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni sono pervenute 8000 richieste per corteggiare Gianmarco.

Uomini e Donne, registrazione 21 gennaio: record di corteggiatrici e caos per Gianmarco Steri

In trasmissione ne sono approdate 100 che hanno monopolizzato lo studio. Un precedente da guinness dei primati per Uomini e Donne. Gianmarco, emozionato ma determinato, ha iniziato ad approcciarsi con alcune di loro attraverso balli e brevi conversazioni. Tuttavia, per motivi pratici e per iniziare un percorso più mirato, ha operato una selezione drastica: delle molte ragazze presenti, il tronista ha scelto di tenere soltanto una decina di corteggiatrici. Nessuna di loro ha precedenti nel dating show.

I balli hanno creato momenti di confusione e animazione in studio. Tantissime ragazze hanno cercato di avvicinarsi Steri ed attirare la sua attenzione, scatenando un vero e proprio caos. Ad arricchire la puntata, la presenza di un amico di Gianmarco come ospite.

Francesca Sorrentino: tra chiarimenti e momenti romantici

La registrazione del 21 gennaio di Uomini e Donne è proseguita con il trono di Francesca Sorrentino con Gianluca Costantino che è andato in camerino da lei per chiarire alcuni comportamenti che avevano messo in dubbio il suo interesse. Incomprensioni che sono state superate. L’esterna con Gianmarco Meo, invece, ha portato un tocco di romanticismo. I due si sono incontrati a Roma, dove si sono baciati, suggellando una forte intesa. Francesca ha voluto condividere il momento con la propria famiglia, effettuando una videochiamata con la nonna per presentarle Gianmarco. In studio, però, Francesca ha deciso di non ballare con nessuno, forse per dare un segnale di rispetto nei confronti dei suoi due corteggiatori principali

Tina Cipollari e Barbara De Santi selettive

La registrazione si era aperta con il trono di Tina Cipollari che ha deciso di eliminare due corteggiatori. Nel trono over, Barbara De Santi ha avuto la possibilità di conoscere due nuovi corteggiatori. Tuttavia, la dama ha scelto di congedarli entrambi, ritenendo che non fossero in linea con le sue aspettative.