Uomini e Donne, Giorgio Manetti corteggiatore di Tina? Lui rompe il silenzio e punzecchia Gemma

Dopo l’annuncio ufficiale che Tina Cipollari sarà la nuova tronista di Uomini e Donne, Superguida TV ha stuzzicato Giorgio Manetti su un possibile ritorno nel people show come corteggiatore della viterbese.

Tina Cipollari tronista di Uomini e Donne, Giorgio Manetti smentisce il ritorno nel parterre: ‘Siamo amici’

“Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e ci sentiamo telefonicamente, ma tornare in trasmissione per corteggiare lei o un’altra dama non succederà mai” – ha chiarito il ‘gabbiano’ fiorentino. “La notizia mi ha fatto sorridere e mi fa piacere sapere che il pubblico spera ancora in un mio ritorno, ma non mi troverei più a mio agio in quel contesto.”

Nonostante la smentita, l’ex cavaliere non ha risparmiato parole di apprezzamento per Tina Cipollari: “Tina è una donna poliedrica, piena di iniziativa, vera e divertente. Sarà bello vederla rimettersi in gioco, proprio come fece con Kikò, il suo ex marito.”

La stoccata a Gemma sugli screzi con l’opinionista: ‘Ha dimenticato cosa fece a Barbara’

Manetti ha anche commentato le recenti tensioni tra Tina e Gemma Galgani, altra colonna portante del programma. “Gli scherzi di Tina a Gemma? Gemma non si può lamentare. Forse ha la memoria corta, ma qualche anno fa tirò un bicchiere d’acqua in faccia a Barbara De Santi. Alla fine, quello che fai ti viene reso. Credo comunque che queste siano dinamiche un po’ studiate.”

Giorgio Manetti non ha nessuna intenzione di fare dietrofront ed ha confermato la sua intenzione di lasciare definitivamente il mondo di Uomini e Donne. L’arrivo di Tina Cipollari sul trono, però, promette di rivoluzionare le dinamiche dello studio, regalando nuovi colpi di scena.