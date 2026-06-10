Belen, dopo l’inchiesta arriva la replica della difesa: «Ricostruzioni false», Chi pubblica le foto con Stefano

La vicenda giudiziaria che vede coinvolta Belen Rodriguez si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le notizie circolate nelle ultime ore sull’iscrizione nel registro degli indagati per presunta omissione di soccorso in relazione a due incidenti stradali avvenuti a Milano, arriva la dura replica della difesa della showgirl argentina.
La smentita del legale: «Nessuna omissione di soccorso»
A intervenire è stato l’avvocato Giuseppe Russo, che attraverso una nota ha contestato la ricostruzione diffusa da diversi organi di stampa.
«Si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso», afferma il legale, precisando che gli episodi contestati riguarderebbero alcuni incidenti automobilistici definiti di lieve entità.
L’avvocato punta inoltre il dito contro la diffusione di dettagli investigativi che, a suo dire, non avrebbero dovuto essere resi pubblici.
L’affondo sulle fughe di notizie
Particolarmente dura la posizione della difesa riguardo alle informazioni trapelate sull’inchiesta.
Secondo Russo, in alcuni articoli sarebbe stato riportato perfino il nome del magistrato titolare del fascicolo, circostanza che definisce sorprendente considerando la natura riservata degli atti.
Il legale sostiene inoltre che alcune ricostruzioni diffuse in queste ore non corrisponderebbero ai fatti e starebbero causando un danno all’immagine della conduttrice.
Non manca poi un riferimento alle informazioni circolate sul recente ricovero ospedaliero della showgirl, considerate dalla difesa una violazione della privacy.
L’inchiesta nata dopo due incidenti a Milano
L’indagine riguarda due distinti episodi avvenuti nel centro di Milano.
Nel primo caso il veicolo riconducibile a Belen Rodriguez avrebbe urtato lo specchietto di un’auto parcheggiata nei pressi dell’Arco della Pace.
Il secondo episodio sarebbe invece avvenuto in via San Marco, dove sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e altri mezzi in sosta, con alcune persone che avrebbero riportato lievi conseguenze fisiche.
Proprio su questi fatti sono stati svolti gli accertamenti della Polizia locale, successivamente trasmessi alla Procura. La show girl argentina si sarebbe recata al comando con il legale per chiarire la sua posizione.
Stefano De Martino accanto a Belen nei giorni più difficili
Parallelamente alle vicende giudiziarie, continuano a far discutere le immagini pubblicate dal settimanale Chi che mostrano nuovamente insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino.
Secondo la ricostruzione del magazine, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe raggiunto l’ex moglie nei giorni successivi al suo recente ricovero, offrendole sostegno in un momento particolarmente delicato.
Nonostante la separazione e le difficoltà vissute negli ultimi anni, il loro legame sembrerebbe restare forte, soprattutto per il bene del figlio Santiago.
Le fotografie pubblicate mostrano un rapporto che va oltre quello di due ex coniugi e raccontano una vicinanza che, nei momenti complicati, non sarebbe mai venuta meno.
Una fase delicata tra vicende personali e professionali
Per Belen Rodriguez si tratta di un periodo particolarmente complesso.
Da un lato le polemiche legate all’inchiesta milanese, dall’altro le difficoltà personali affrontate negli ultimi mesi e le indiscrezioni su alcuni progetti televisivi sfumati.
La posizione della showgirl resta comunque tutta da chiarire sotto il profilo giudiziario. Nel frattempo la difesa ha scelto di passare all’attacco, respingendo ogni accusa e contestando con forza la diffusione di informazioni considerate incomplete o non corrispondenti alla realtà.