Verissimo, i 7 mesi da incubo di Giancarlo Magalli: ‘Prima l’infezione e poi il tumore, staccai i cateteri’ (VIDEO)

“Questa è la prima volta che mi si vede in televisione dopo questi mesi difficili”. Giancarlo Magalli ha raccontato nel corso della puntata del 22 gennaio di Verissimo il periodo più complicato della sua vita che l’ha costretto ad allontanarsi dal piccolo schermo per curare un tumore.

Il dolore alla milza, gli accertamenti e l’improvvisa infezione: ‘Per fortuna c’era mia figlia in casa’

“Sentivo un dolore alla milza quando andavo a letto che pensavo fosse conseguenza di una caduta che ho avuto. Quando ho visto che non passava sono andato a fare degli accertamenti ed hanno visto che c’era qualcosa che non andava bene” – ha spiegato il conduttore televisivo, che ha perso 24 chili, nel corso dell’intervista concessa a Silvia Toffanin.

“Siccome le disgrazie non vengono mai sole ho preso un’infezione seria. Febbre a 40, delirio e per fortuna quando mi è venuta c’era una delle mie figlie a casa che ha chiamato i soccorsi e mi hanno portato all’ospedale con l’ambulanza. Prendevo farmaci, non ho mai capito cosa prendessi… Avevo delle visioni sotto l’effetto di queste medicine e facevo anche cose che non avrei dovuto come strapparmi i cateteri. Per evitare che mi legassero è accaduta una delle prime cose belle… Le mie famiglie si sono riunite per vegliarmi” – ha aggiunto Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli ha perso 24 chili: ‘Superata l’infezione ho scoperto il tumore alla milza, ora sono guarito’

Superata l’infezione il presentatore ha proseguito gli accertamenti. “É venuto fuori che avevo un tumore alla milza. Però apparteneva alla categoria di linfomi che si poteva curare. Ho fatto la chemioterapia, sono guarito ed ho ripreso le mie attività normali. L’ho superato, però, mi è costato sette mesi a letto… Sono stato in piedi pochissimo.

Quando hanno diagnosticato il male alle mie figlie hanno detto che se non mi curavo sarei morto in due mesi. Oggi è la giornata più attiva degli ultimi mesi. L’ho sopportata bene, non ho difficoltà a camminare e non prendo quasi più farmaci. Non pensavo di risolverla in così breve tempo”.

La stoccata alla Rai: ‘Gli converrebbe farmi tornare visto come sono andati alcuni programmi’

In chiusura di intervista Giancarlo Magalli ha riservato una stoccata alla Rai. “É l’azienda in cui ho passato tutta la mia vita. Mi piacerebbe fare un programma ed intanto ho scritto a Coletta, il direttore, per fargli sapere che ero vivo e vegeto. Gli converrebbe farmi tornare visto che tutti i programmi che ho lasciato durante la malattia sono andati così e così”.