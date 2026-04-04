Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, perché è finita: a Verissimo la verità e il desiderio di maternità

Cosa ha detto Veronica Ruggeri a Verissimo sulla maternità?
Per la prima volta ospite a Verissimo, Veronica Ruggeri lascia da parte il ruolo di inviata de Le Iene e mostra un lato più personale, meno filtrato.
Il passaggio più significativo arriva quando parla senza esitazioni di un desiderio sempre più concreto:
diventare madre.
“Mi piacerebbe molto diventare mamma”, racconta a Silvia Toffanin.
Non un’idea vaga, ma un progetto che sta prendendo forma. Non c’è urgenza, ma consapevolezza. Non pressione, ma scelta.
Perché oggi la maternità è una scelta più concreta
Nel suo racconto emerge un cambio di prospettiva. Il tempo non è più un fattore che incalza, ma uno strumento per capire cosa conta davvero.
La maternità, per Ruggeri, si inserisce dentro un’idea più ampia: costruire una famiglia solida, ispirata al modello in cui è cresciuta.
Una visione che non ha nulla di imposto. Piuttosto, è il risultato di un percorso personale che negli ultimi anni sembra aver trovato un equilibrio.
Chi è Vito, il compagno di Veronica Ruggeri
Accanto a questo desiderio c’è una relazione stabile. Da circa un anno e mezzo Veronica è legata a Vito, cantautore conosciuto anni fa in modo decisamente insolito.
“Mi chiese che shampoo usassi”, racconta sorridendo.
Un dettaglio leggero, quasi surreale, che però segna l’inizio di una conoscenza rimasta sospesa. All’epoca lei era già impegnata, e quella possibilità non si sviluppò.
Poi il tempo ha fatto il suo giro.
Si sono ritrovati, entrambi liberi.
“Questa volta mi ha chiesto che balsamo usassi”.
Una battuta, ma anche il simbolo di un incontro che, al secondo tentativo, ha trovato spazio.
La storia finita con Nicolò De Devitiis: cosa è successo
Prima di questa relazione, Ruggeri ha vissuto una storia importante con Nicolò De Devitiis, collega a Le Iene.
Cinque anni insieme, poi la fine.
Nessuna rottura drammatica, nessuno scontro. Solo una consapevolezza maturata nel tempo:
“Non eravamo destinati a restare insieme”.
Parole che raccontano una separazione gestita con lucidità.
Il rapporto oggi: tra lavoro e distanza personale
Oggi i due continuano a lavorare nello stesso programma, condividendo spazi professionali senza tensioni evidenti.
Ma il rapporto è cambiato.
“Non siamo amici né nemici”.
Una definizione asciutta, che fotografa un equilibrio costruito senza forzature.
Un presente più consapevole
L’intervista a Verissimo restituisce l’immagine di una Veronica Ruggeri diversa da quella vista in tv.
Più riflessiva, più centrata, meno esposta.
Il desiderio di maternità, la relazione stabile, il rapporto sereno con il passato: tutto converge verso una fase nuova.
Non costruita.
Ma finalmente scelta.