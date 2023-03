Vittorio Sgarbi con le figlie a Domenica In per la Festa del Papà: la frase imbarazzante e le scuse (VIDEO)

Quando c’è Vittorio Sgarbi non c’è rituale che tenga. In occasione della Festa del Papà il critico d’arte è stato invitato con le figlie, Alba, 23 anni, ed Evelina, 22 anni, a Domenica In. Tra quiz e battute irriverenti il discorso è scivolato sulla differenza di età tra le sorellastre che hanno spiegato che hanno un anno e due mesi di differenza.

Vittorio Sgarbi: ‘Le ragazze del 2000 tutte tro.. ‘, la figlia: ‘Sono del 2000’

A questo punto Sgarbi si è ricordato di un’affermazione di una sua assistente, classe 1996. “Per farmi capire come sono i tempi di oggi mi dice sempre che quel del 2000 sono tutte tro..“. Tra l’imbarazzo generale si è rivolta alla figlia Evelina: “Sarai sicuramente del 1999” – ha affermato ma lei ha immediatamente precisato. “Sono del 2000”. Il sindaco di Sutri l’ha invitata a stare attenta con le due ragazze visibilmente infastidite. Mara Venier ha bacchettato il critico ed ha cambiato subito discorso. “Non le dire queste, cose, dai vediamo i regali”.

Successivamente Vittorio Sgarbi è intervenuto per chiedere scusa affermando di aver detto due cose sbagliate. “Il tono scherzoso rientra in un rapporto talmente vivo con le mie figlie che le considero ragazze senza dover educare. Quella di sposarsi un ricco era una battuta… Sposeranno chi vogliono e speriamo che non si sposino e facciano tutto quello che vogliono. Era un inno alla libertà. Mi scuso con tutti i moralisti”.

Sgarbi: “Quelle del 2000 tutte troie. Mia figlia sarà del 99”

La figlia: “Sono del 2000”

SIPARIO#domenicain



pic.twitter.com/Uijap7PqNq — Marco Marfella (ilMenestrelloh) (@ilMenestrelloh) March 19, 2023

Il critico chiede scusa ma pronuncia di nuovo la parola da bollino rosso e viene richiamato da Mara Venier

Poi ha pronunciato nuovamente la parole tro.. precisando che era una frase della sua assistente con Mara Venier che l’ha immediatamente bloccato. “L’abbiamo capito” – ha evidenziato elogiando Sgarbi per aver chiesto scusa. Il siparietto tra il critico d’arte e le figlie è diventando immediatamente virale con i social che hanno puntato l’indice contro il critico d’arte che è anche Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura.