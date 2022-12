Vittorio Sgarbi a Oggi è un altro giorno: ‘Pippo Baudo è scomparso da poco mi pare’

Momenti di imbarazzo nel corso della puntata del 30 dicembre di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi che, oltre a parlare del suo libro su Roma, di famiglia e arte, si è soffermato sulla scomparsa del grande Pelè, morto all’età di 82 anni ed ha spiazzato tutti con un’uscita su Pippo Baudo.

Vittorio Sgarbi ricorda Pelè e Vivienne Westwood a Oggi è un altro giorno

“É una giornata triste perché è morta anche Vivienne Westwood a cui dedicai la mia prima mostra di assessore a Milano, anche prima di Giotto. Ero molto amico suo, lei ha fatto anche i costumi per una mia regia del Rigoletto. Da bambino vedevo Pelè come un eroe. Ho avuto passione per il calcio fino al 1968 quando la contestazione studentesca mi ha distratto e soprattutto la Spal è scesa in serie B…

Tenevo anche per la Juventus e il mio eroe vero italiano era Sivori con le calzette tirate giù… Pelè era talmente meraviglioso, come qualcuno che disegnasse qualcosa sul terreno di gioco. Lui ha risposto anche a Maradona in quanto sapeva fare gol con qualsiasi parte del corpo”. Poi si è aperto l’album dei ricordi ed è stato mostrato un filmato che lo vedeva intervistato da Raffaella Carrà.

Il critico sorprende mentre parla di Raffaella Carrà: ‘Sicuri che Pippo Baudo è vivo?’

“Era un emblema di perfezione, senza errori, non contava su nulla che fosse distrazione anche Pippo Baudo che è scomparso da poco mi pare. É scomparso, è una notizia che ho letto veramente. Siamo sicuri che è vivo? Per fortuna… ” – ha affermato tra il serio e il faceto con Serena Bortone che uscita dal momento di imbarazzo con una battuta. “Gli abbiamo allungato la vita, si dice così in genere”.