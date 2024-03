Acerbi non ci sta su Juan Jesus: ‘Mai detto frase razzista’, Spalletti: ‘Ci sono cose da chiarire’

La versione da lui stesso fornita alla Figc per ribadire che non c’è stato nessun intento discriminatorio in quelle frasi e l’acqua sul fuoco subito gettata dal brasiliano del Napoli, Juan Jesus, vittima ieri sera del presunto insulto razzista, non sono servite a spegnere la polemica.

Francesco Acerbi è stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale per la trasferta negli Stati Uniti

Che il day after di Inter-Napoli avrebbe avuto strascichi lo si era intuito fin dalle prime ore del pomeriggio quando la Figc “per la necessaria serenità della nazionale e dello stesso giocatore” – ha deciso di escludere Francesco Acerbi dalla lista dei convocati per il doppio impegno della Nazionale impegnata negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador.

Arrivato nel ritiro all’Hotel Parco dei Principi a Roma, il difensore nerazzurro, come previsto dalla policy interna del Club Italia, ha spiegato al ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata da Juan Jesus. “Non vorrei mai trovarmi in questa posizione qui, ma abbiamo la responsabilità dello sport.

Visto quello che è venuto fuori abbiamo il dovere di agire, anche se ci sono delle cose ancora da chiarire perché da quello che mi ha detto Acerbi non è un episodio di razzismo. Bisogna stare attenti, siamo un po’ tutti dentro questi fatti e questi episodi anche quando si denunciano” – ha spiegato il ct alla vigilia della partenza per la mini tournèe negli Stati Uniti.

Il difensore nega di aver rivolto una frase razzista a Juan Jesus: ‘Nessuna parola di quel tipo è uscita dalla mia bocca’

Nel comunicato diramato dalla Figc “è emerso dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista”. Ma si è comunque convenuto di escludere Acerbi, sostituito dal difensore della Roma, Gianluca Mancini.

“Non ho mai detto nessuna frase razzista, sono molto sereno. Dire un ‘vaffa’ al razzismo? Questo è poco ma sicuro” – si è difeso così lo stesso il difensore dell’Inter sottolineando che è “un professionista da vent’anni e so quello che dico, nessuna parola di quel tipo è uscita dalla mia bocca”.

In attesa del giudice sportivo si è mossa l’Inter che si riserva, come spiega in una nota, “un confronto quanto prima con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera”.