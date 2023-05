Napoli, le possibili alternative a Spalletti

A meno di improbabili colpi di coda, appare ormai evidente che a fine stagione le strade del Napoli e di Spalletti sono destinate a separarsi. Il divorzio probabilmente verrà sancito a fine campionato per non fare ombra alla festa scudetto. De Laurentiis tuttavia ha sempre un asso nella manica, anche stavolta quindi possiamo aspettarci un colpo di scena. E’ lecito chiedersi, alla luce di questi ultimi sviluppi, chi potrebbe essere quindi l’allenatore che andrà a sostituire Spalletti per la prossima stagione.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli?

Si aprono piste interessanti. Il nome che circola con maggiore frequenza in questi giorni è quello di Luis Enrique. L’ex ct della Spagna sarebbe l’allenatore più quotato per il dopo Spalletti (a far da tramite con De Laurentiis sarebbe stato l’ex dg giallorosso Walter Sabatini) In effetti non sarebbe la prima volta per lui in Italia in qualità di tecnico. Qualche anno fa fu ingaggiato dalla Roma, ma la sua esperienza col calcio italiano non si è rivelata particolarmente felice. Tuttavia al momento non c’è stato ancora qualche contatto diretto. Anche Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, è stato accostato al club azzurro.

Salgono le quotazioni di Luis Enrique, la mediazione di Walter Sabatini

Altro nome che va per la maggiore è quello di Gasperini. E’ un allenatore di esperienza che bene ha fatto all’Atalanta, ma non ha un rapporto felice con i grandi palcoscenici. In questo senso la sua esperienza all’Inter è indicativa. Inoltre non sembra un profilo particolarmente gradito alla piazza partenopea. Si è parlato anche di un ritorno di Benitez, che nei suoi anni a Napoli ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. Ma i ritorni, si sa, sono sempre minestre riscaldate.

Conte, Nagelsmann che però è ancora sotto contratto col Bayern, Sergio Conceicao e Thiago Motta gli altri papabili. Ma ci sembrano più che altro suggestioni del momento.

Marco Troisi