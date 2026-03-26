Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Addio a Beppe Savoldi, il primo “mister 2 miliardi”: muore il bomber che cambiò il calcio

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 26 Mar, 2026 - ore: 22:07 #Atalanta, #Beppe Savoldi, #Napoli
Beppe SavoldiBeppe Savoldi

Chi era Beppe Savoldi: il centravanti che fece epoca

Se ne va un pezzo di calcio italiano. Beppe Savoldi, uno dei grandi centravanti degli anni ’70, è morto a Bergamo, la sua città, lasciando dietro di sé una storia che non si misura solo in gol.

Eppure i numeri parlano chiaro: 168 reti in Serie A, una carriera costruita tra Bologna e Napoli, un repertorio fatto di colpi di testa, rovesciate e un istinto sotto porta che oggi sembra appartenere a un’altra epoca.

Savoldi era questo: un attaccante “antico”, ma modernissimo nei risultati.

Perché lo chiamavano “mister 2 miliardi”

Il suo nome resta legato a un momento preciso che cambiò il calcio italiano. Nel 1975 il trasferimento dal Bologna al Napoli fece scalpore.

Il presidente Corrado Ferlaino lo acquistò per una cifra mai vista prima: due miliardi di lire complessivi.

Da quel momento, Savoldi diventò “mister 2 miliardi”. Non solo un soprannome, ma un simbolo: il calcio che entrava nell’era delle grandi cifre.

Un passaggio che anticipava il futuro, tra polemiche, stupore e entusiasmo.

Gli anni d’oro a Bologna: il bomber sotto le Due Torri

Prima del clamore, però, c’era stato il talento. A Bologna, dove arrivò nel 1968, Savoldi costruì la sua leggenda.

Sette stagioni ad altissimo livello, gol a raffica e due Coppe Italia. Nella stagione 1972-73 diventò capocannoniere, condividendo il titolo con nomi come Pulici e Rivera.

Il suo stile era riconoscibile: baffi, ricciolo e una presenza costante nell’area di rigore.

Un idolo vero, di quelli che segnano un’epoca.

Napoli e l’amore travolgente: tra gol e passione

A Napoli, inizialmente, l’operazione divise. Il costo elevato fece discutere, in anni segnati da crisi economica.

Ma bastò poco per ribaltare tutto.

Savoldi conquistò i tifosi con i gol e la personalità. Nella prima stagione segnò 14 reti e contribuì alla vittoria della Coppa Italia.

Da investimento contestato a beniamino del pubblico. Una trasformazione tipicamente napoletana.

Un talento fuori dal campo: la parentesi musicale

C’era anche un lato meno noto. Durante gli anni a Napoli, Savoldi si concesse una parentesi curiosa: incise una canzone, “La favola dei calciatori”.

Un dettaglio che racconta un calcio diverso, più spontaneo, meno costruito.

Il finale di carriera e la vita dopo il calcio

Dopo Napoli, il ritorno a Bologna e poi la chiusura all’Atalanta, dove tutto era iniziato.

Appesi gli scarpini, Savoldi non si è allontanato dal calcio: qualche esperienza in panchina nelle serie minori e una presenza discreta, lontana dai riflettori.

Negli ultimi mesi combatteva contro una malattia.

L’addio della famiglia e del calcio italiano

A dare la notizia è stato il figlio Gianluca, con un messaggio carico di affetto:

“Se ne è andato in un’altra dimensione il nostro grande Beppe”.

Parole che raccontano non solo il campione, ma l’uomo.

Il Napoli lo ricorda, il Bologna lo celebra, la Nazionale gli ha reso omaggio proprio a Bergamo prima della semifinale play off per la qualificazione ai mondiali con un minuto di silenzio e gli applausi del pubblico mentre il display mostrava una sua foto.

Un’eredità che va oltre i gol

Savoldi non è stato solo un bomber. È stato un simbolo di passaggio:
tra calcio romantico e calcio moderno, tra passione e business.

Un ponte tra due mondi.

E forse è proprio per questo che il suo nome resta inciso nella memoria collettiva.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

Articoli correlati

Sport

Pagelle Salernitana-Altamura 2-1, corto muso e nervi: prova dai due volti per Lescano, Achik non si accende

Mar 23, 2026 Redazione
Sport

Scafatese in Serie C: festa gialloblù dopo 16 anni, il capolavoro da record dei ragazzi di patron Romano

Mar 22, 2026 Redazione
Sport

Donne d’oro: Dosso e Battocletti mondiali nell’atletica, Pirovano alza la Coppa di discesa

Mar 22, 2026 Giuseppe D'Alto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Addio a Beppe Savoldi, il primo “mister 2 miliardi”: muore il bomber che cambiò il calcio

Gossip e TV

Paura al GF Vip: Alessandra Mussolini crolla a terra, il video fa il giro del web

Gossip e TV

Rosalía crolla sul palco a Milano: concerto interrotto e foto choc dall’ospedale

Attualità

Latitante, pizzaiolo, soldato in guerra in Russia e poi arrestato: la parabola choc di Gianni Cenni

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.