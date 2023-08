Secondo i bookmaker sarà lotta a quattro per lo scudetto 2023-2024

Ormai manca poco all’inizio della nuova stagione sportiva. Il 19 agosto alle ore 18:30 andrà in scena la prima partita della Serie A 2023-24, con i campioni d’Italia a inaugurare la prima giornata di campionato. Dopo lo scudetto targato Napoli, i bookmakers si sono chiesti quale sarà la favorita per il nuovo anno, se i partenopei riusciranno a bissare l’inaspettato successo e se ci sarà qualche outsider a rovinare i piani delle big.

Per i bookmaker sarà lotta a quattro tra Inter, Milan, Napoli e Juventus

La risposta che ci viene proposta è una lotta a quattro tra Inter, Milan, Napoli e Juventus, con la prima leggermente favorita rispetto alle altre. Il sito di scommesse Snai banca i nerazzurri a 3.00 per la vittoria finale, seguita dalle altre tre offerte a 4.50. Dunque, l’incertezza regna sovrana anche negli addetti ai lavori, che rispetto agli altri campionati europei (Bundesliga, Ligue 1 e Premier League) non riescono a trovare alcuna certezza. Solo in Spagna persiste la solita incertezza tra Real e Barcellona, ma è una storia che va avanti da tempi immemori ormai.

In questo articolo proveremo a valutare tutti i possibili scenari del prossimo campionato di calcio italiano e ricordare che, per gli appassionati di scommesse in attesa di poter puntare sulla Serie A, esiste un’ottima alternativa: sport e scommesse virtuali vanno da qualche tempo di pari passo. Il livello di simulazione delle partite ha raggiunto livelli di realismo impressionanti, tanto da riuscire a pronosticare perfino gli esiti delle partite vere. Provare a scommettere sul calcio virtuale diventa così un passatempo quasi formativo in vista del campionato giocato in carne e ossa. Ma torniamo a noi.

La rivoluzione delle papabili allo scudetto

L’Inter si è dimostrata squadra competitiva e vincente. Ha raggiunto la finale di Champions League perdendo contro un Manchester City stellare senza demeritare affatto, ma dimostrando anzi di potersela giocare quasi ad armi pari. Inoltre, Simone Inzaghi ha confermato di essere un tecnico carismatico e vincente: nei due anni alla guida della squadra ha conquistato due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Lo scudetto sarebbe il completamento perfetto del triennio nerazzurro, ed è quello che tutti si aspettano da lui e dalla società.

Di certo, però, le contendenti al titolo non staranno a guardare. A partire proprio dal Napoli, che nonostante la staffetta sulla panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia, ha cambiato pochissimo la rosa rispetto allo scorso anno. Ad oggi sono confermati gli stessi 11 che hanno realizzato l’impresa storica (ad esclusione di Kim Min-jae, volato a Monaco tra le fila del Bayern), e dunque le potenzialità per bissare il successo ci sono tutte.

Cambi importanti, invece, per il Milan. Al contrario del Napoli, ha mantenuto in panchina Stefano Pioli e rivoluzionato rosa e dirigenza mantenendo qualche punto fermo. Ibrahimovic ha appeso gli scarpini al chiodo a fine stagione, mentre ha fatto notizia la cessione di Tonali al Newcastle. Salutano anche Rebic, Diaz, Bakayoko, Dest e Tatarusanu, mentre fanno il loro ingresso nell’undici titolare Loftus-Cheek dal Chelsea, Reijnders dall’AZ e Chukwueze dal Villareal.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, è recente la decisione della Uefa di escluderla dalle coppe europee per un anno. Niente Conference League, dunque, il che significa maggiori energie da dedicare al campionato. L’obiettivo dichiarato è la Champions League 2024-25, ma di certo Massimiliano Allegri punta ben più in alto, e a giusto diritto in realtà.

Le outsider

Infine, occhio alle outsider Roma, Lazio e Atalanta. La squadra di Mourinho è bancata a 12 dal sito Snai, ma lo Special One ha dimostrato di avere ancora voglia di vincere. L’Europa League sfiorata nella finale più lunga di sempre contro il Siviglia “padrone di casa” è servita ai giallorossi per aumentare la propria autostima e convincersi sempre di più di poter puntare in alto. Il problema della squadra di Trigoria è la rosa, troppo corta per lottare su più fronti.

Ancor più corta quella della Lazio (bancata a 15), che nonostante abbia dimostrato di poter dire la sua in campionato con il secondo posto dello scorso anno, dal 19 settembre dovrà affrontare anche la Champions League. Un’impresa assai ardua per Sarri e Lotito, che per forza di cose si troveranno a dover fare una scelta per non soccombere.