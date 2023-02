Braga-Fiorentina, il video degli scontri tra i tifosi viola e la polizia

Tensione alle stelle a Braga, in Portogallo, con i tifosi della Fiorentina che si sono scontrati con la polizia portoghese prima del match di Conference League. Una nota stonata in una serata da favola per i violi che hanno superato i lusitani con il punteggio di 4 a 0.

I tifosi della Fiorentina gemellati con i rivali dello Sporting Lisbona: alta tensione prima del match di Conference

Gli incidenti sono scoppiati al momento dell’ingresso dei sostenitori viola all’Estádio Municipal. Prima di varcare l’ingresso i sostenitori della Fiorentina hanno acceso alcuni fumogeni in maniera provocatoria nei confronti dei sostenitori locali. Tra le due tifoserie non corre buon sangue perché i sostenitori gigliati sono gemellati con i supporter dello Sporting Lisbona, squadra rivale del Braga.

Braga-Fiorentina 0-4, gli incidenti sono scoppiati dopo che i sostenitori viola hanno acceso alcuni fumogeni

Sui social sono stati diffusi alcuni video degli scontri tra i tifosi viola e la polizia che per disperdere i più facinorosi hanno utilizzato manganelli e fatto esplodere pallini di gomma. Al momento non sono stati segnalati feriti e fermi anche se la polizia di Braga sta indagando su quanto accaduto all’esterno dell’Estádio Municipal. Sul rettangolo verde la Fiorentina ha dato spettacolo rifilando un gran poker ai portoghesi con doppietta di Jovic e Cabral.