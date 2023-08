Ritiro Buffon, Rampulla: ‘Sarà difficile per lui spiegare ad un giovane ciò che gli veniva naturale’

Con lo stemma dell’ippocampo in bella mostra Michelangelo Rampulla, preparatore dei portieri della Salernitana, ha commentato al Tg1 dal ritiro di Fiuggi il ritiro di Gianluigi Buffon.

Michelangelo Rampulla fu il primo vice di Buffon alla Juventus: ‘Genuino e spontaneo, come conoscesse tutti da una vita’

Fu il suo vice quando approdò alla Juventus a 23 anni. “Ricordo il suo modo di fare, essendo un ragazzo solare, genuino, spontaneo.. come conoscesse tutti da una vita. Certamente per lui sarà più difficile spiegare ad un giovane portiere come si fa a parare perché quello che a lui veniva naturale ad un portiere normale viene difficile mettere in pratica” – ha chiosato Michelangelo Rampulla che in carriera ha realizzato anche un gol in serie A il 23 febbraio 1992 contro l’Atalanta quando militava nella Cremonese.

Ora alla Salernitana allena Memo Ochoa un portiere che per i messicani è leggendario quanto Buffon oltre che l’esperto pipelet francese Benoit Costil, vice campione d’Europa con Les Bleus nel 2016.