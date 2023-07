Calciomercato Napoli, Osimhen: rinnovo vicino

Terminato il ritiro di Dimaro, Rudi Garcia ha concesso due giorni di riposo alla squadra prima di riprendere la preparazione a Castel di Sangro. In tema di calciomercato tiene ancora banco la vicenda legata ad Osimhen. In questi giorni, stando a quanto si apprende, il calciatore nigeriano ne avrebbe approfittato per andare a Parigi. Solo una visita turistica nella capitale francese?

In realtà stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, sembra che vi siano buone possibilità per raggiungere un accordo tra la società partenopea e Osimhen per il prolungamento del contratto. In particolare tra il presidente De Laurentiis e Calenda, l’agente del calciatore, vi sarebbe uno scambio fitto di messaggi che potrebbe preludere proprio al prolungamento del contratto. Sempre stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, visto che De Laurentis ha valutato il valore di mercato di Osimhen attorno ai 200 milioni di euro, anche il rinnovo del contratto dal 2025 al 2027 non può prescindere da questa valutazione. Pertanto, per voce del suo agente, andrebbe ritoccato l’ingaggio (attualmente a 4,5 milioni di euro), i diritti d’immagine e i bonus.

Osimhen va via solo se, l’ipotesi

D’altronde se effettivamente Mbappé dovesse andare via dal Psg potrebbe innescarsi un effetto domino. Soltanto se ciò dovesse verificarsi, Osimhen potrebbe rientrare in una operazione di mercato che lo porterebbe al Psg. Ma come detto, invece filtra un cauto ottimismo tra le parti. E quindi i prossimi giorni potranno rivelarsi decisivi per il rinnovo del contratto del nigeriano in azzurro.

Marco Troisi