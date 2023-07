Calciomercato Napoli: dal rinnovo di Osimhen alle sirene americane per Lozano, gli sviluppi

Il Napoli la prossima stagione proverà a riconfermarsi in campionato e a pescare il jolly in Europa. Se vincere in effetti è difficile, ripetersi lo è ancora di più. In Champions l’obiettivo ambizioso è andare fino in fondo a questa competizione. Per rispondere alle aspettative sarà importante intervenire con qualche acquisto importante in sede di calciomercato.

Il Napoli avrebbe proposto ad Osimhen il prolungamento fino al 2027 con ingaggio a 7 milioni

In particolare tiene banco il rinnovo di Victor Osimhen. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro avrebbe proposto una estensione del contratto all’attaccante nigeriano in scadenza nel 2025 fino al 2027 portando l’ingaggio fino a 7 milioni di euro, prolungando la validità della clausola rescissoria fino all’estate del 2024.

Riguardo invece Khvicha Kvaratskhelia, nelle scorse settimane si leggeva di un interessamento da parte del Newcastle. Il club inglese sembrava pronto a un’offerta sensazionale pari a 100 milioni di euro. Stando invece a quanto riportato dal Daily Mail, gli inglesi avrebbero virato su Harvey Barnes, l’ala del Leicester City.

Insomma il talento azzurro, a meno di improbabili sorprese, dovrebbe rimanere al Napoli anche per la prossima stagione. L’esterno destro del Newcastle Allan Saint-Maximin oltre che ai club arabi sembrerebbe interessare anche De Laurentiis. In effetti proprio l’acquisto di Barnes indurrebbe il club inglese a cedere Saint-Maximin. Tuttavia i due club sauditi che hanno maggiori disponibilità di capitali, sembrano favoriti rispetto alla società partenopea.

Concorrenza araba per Saint-Maximin, ipotesi MLS per Lozano

Capitolo Lozano. Il messicano ha ancora un anno di contratto col Napoli. Tuttavia non avrebbe intenzione di rinnovare. Stando a quanto riportato da Fox Sports, il Chucky piace molto al club dei Los Angeles ma il trasferimento in MLS si concretizzerebbe solo nel 2024 alla scadenza del contratto del messicano. Per la cessione del cartellino il Napoli, che ha acquistato Lozano dal Psv per 38 milioni di euro, avrebbe chiesto 20 milioni al club americano.

