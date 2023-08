Calciomercato Napoli: Osimhen e la questione del rinnovo

Il calciomercato del Napoli assomiglia un po’ alle fiere dei balocchi che tanto incantano i più piccoli. Trattative che non decollano che si concretizzano all’ultimo momento, altre che sfumano quando ormai sembravano blindate. É da ravvisare forse in questa estrema imprevedibilità la bellezza del calciomercato. In effetti quella del rinnovo di Osimhen sta assumendo un po’ i tratti delle telenovelas. In particolare il nigeriano dovrebbe rimanere in azzurro almeno un altro anno, ma ancora non sono stati definiti i dettagli del rinnovo.

La strategia per il rinnovo del contratto di Osimhen

A lumeggiare su questo punto ci ha pensato la Gazzetta dello Sport che ha evidenziato come il club de Laurentiis intende procedere al rinnovo del contratto dell’ex attaccante del Lille. In questo senso non si farà ricorso alle plusvalenze bensì al tesoretto. Sempre secondo quanto si può leggere sulla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo pagherà al nigeriano uno stipendio di oltre 10 milioni di euro netti a stagione.

Si continua a lavorare quindi sul prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2025, fino al 2026. Il rinnovo del contratto di Osimhen sarebbe un chiaro segnale da parte della società. Insomma lo scudetto non come punto di arrivo ma di partenza per ambire ad altri prestigiosi traguardi.

Marco Troisi