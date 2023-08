Osimhen, rinnovo a un passo: i dettagli

Trapelano le prime indiscrezioni circa il rinnovo del contratto di Osimhen dato per imminente. Il calciatore nigeriano, stando quindi alle più recenti news di calciomercato, avrebbe rinunciato alle offerte faraoniche del club arabo dell’ Al-Hilal pronto a ricoprirlo d’oro. Niente da fare anche per i maggiori club europei, Psg in testa. De Laurentiis ha deciso di blindare il nigeriano che si è rivelato determinante per la vittoria dello scudetto. Anche la prossima stagione dunque il Napoli avrà in Osimhen la sua punta di diamante.

Osimhen: dettagli rinnovo

Stando a quanto riportato da calciomercato.com. Osimhen guadagnerà più di 10 milioni di euro a stagione che potranno essere incrementati dal raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Il contratto di partenza che scade a giugno 2025 sarà prolungato fino al 2026. Si prevede anche una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro che varrà a partire dal prossimo anno. Insomma i colloqui tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda durati oltre un mese, si sono rivelati proficui per entrambe le parti.

Sono state limate le distanze riguardanti l’ingaggio, la durata del contratto e altri dettagli. Per l’ufficialità manca soltanto la firma di Victor Osimhen. A pochi giorni dall’inizio del campionato, il Napoli si prepara ad affrontare questa nuova stagione densa di impegni e di aspettative potendo contare sul suo attaccante di maggior valore.

Marco Troisi