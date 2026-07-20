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Spagna campione del Mondo, il trionfo arriva in volo: lo scherzo agli argentini e la suspense che fa esplodere l’aereo | VIDEO

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 20 Lug, 2026 - ore: 22:21 #Spagna campione del mondo, #Volo
Tra brutti scherzi e gioia, la notizia del trionfo della Spagna arriva in voloTra brutti scherzi e gioia, la notizia del trionfo della Spagna arriva in volo

Due filmati diventano virali dopo la finale

La Spagna conquista il suo secondo Mondiale, ma una parte della festa più curiosa non si è consumata negli stadi o nelle piazze. È esplosa a migliaia di metri d’altezza, a bordo di due diversi aerei, protagonisti di due video diventati rapidamente virali sui social.

Le immagini raccontano due scene differenti ma unite dallo stesso finale: l’esplosione di gioia per il trionfo della Roja.

Lo scherzo del pilota agli argentini

Nel primo filmato il comandante decide di giocare con le emozioni dei passeggeri argentini.

Attraverso l’altoparlante annuncia:

“Purtroppo solo una squadra poteva vincere la finale. Volevamo congratularci con… i nostri amici argentini.”

Per alcuni secondi sull’aereo esplode la festa. Applausi, cori e salti di gioia accompagnano quella che tutti credono essere la notizia della vittoria dell’Albiceleste.

Ma è soltanto uno scherzo.

Secondo quanto riportato dalla CNN, il pilota era spagnolo. Poco dopo interrompe i festeggiamenti e rivela la verità: a conquistare il Mondiale è stata la Spagna, vittoriosa 1-0 sull’Argentina grazie al gol di Ferran Torres nei tempi supplementari.

La suspense sul volo per Alicante

Un secondo video, girato invece su un volo Ryanair da Milano ad Alicante, mostra una scena completamente diversa.

Anche in questo caso il comandante prende il microfono, ma sceglie una strada differente.

“Qui parla il comandante per informarvi che… purtroppo…”

La lunga pausa fa temere il peggio ai passeggeri, che reagiscono con un coro di delusione.

Poi arriva la frase che cambia tutto.

“…chi possiede una maglia della Spagna con una sola stella dovrà comprarne un’altra.”

L’aereo esplode in un boato. Molti passeggeri indossano già la maglia della Roja e iniziano a cantare all’unisono “Campioni, campioni”, trasformando il volo in una festa improvvisata.

I video fanno il giro del web

Entrambi i filmati hanno rapidamente conquistato i social network, raccogliendo milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.

C’è chi ha definito geniale lo scherzo del primo pilota e chi ha apprezzato la suspense costruita dal comandante del secondo volo.

Tra i messaggi più condivisi compare anche quello di un utente che scrive:

“Grazie Spagna per aver salvato il calcio.”

Due episodi diversi, ma con un finale identico: la vittoria della Roja ha regalato scene di festa che, questa volta, non sono rimaste a terra ma hanno attraversato i cieli d’Europa.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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