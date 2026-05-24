Conte lascia il Napoli e apre alla Nazionale: ‘Se vogliono un top allenatore prendano Guardiola’

Conte ha salutato il Napoli dopo la vittoria sull'Udinese

L’annuncio dell’addio e una frase che accende subito il dibattito: il tecnico parla del futuro, della Figc e spiega perché la sua decisione era già stata presa

Antonio Conte chiude la sua esperienza al Napoli e lo fa con parole che, inevitabilmente, spostano subito l’attenzione oltre l’ultima partita. L’addio era nell’aria da settimane, ma ora è arrivata la conferma pubblica: il tecnico lascerà il club al termine della stagione dopo aver comunicato la propria decisione con largo anticipo al presidente.

E nel giorno dei saluti c’è una frase che ha acceso immediatamente il dibattito: il riferimento alla panchina della Nazionale e al nome di Pep Guardiola.

Conte e la Nazionale: cosa ha detto davvero

In conferenza stampa Conte ha frenato sulle indiscrezioni che lo accostano al ruolo di commissario tecnico, ma senza chiudere completamente il discorso.

Il tecnico ha ricordato di aver già espresso in passato il proprio pensiero: se fosse presidente della Federazione valuterebbe profili di altissimo livello, facendo il proprio nome tra quelli da considerare e rilanciando anche quello di Guardiola.

Da qui la riflessione che sta facendo discutere il mondo del calcio: la Federazione italiana è pronta davvero a investire su un allenatore top?

Una frase che per molti non appare casuale e che alimenta le interpretazioni sul futuro.

“La decisione era già presa”: il retroscena sull’addio al Napoli

Conte ha raccontato di aver parlato con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, circa un mese fa e di non aver avanzato richieste particolari.

La scelta, ha spiegato, era già maturata.

“Il mio percorso sta per terminare”, avrebbe comunicato al numero uno azzurro, aggiungendo di non aver voluto aprire trattative o valutazioni ulteriori.

Un passaggio che restituisce l’idea di una separazione costruita nel tempo e non legata ai risultati dell’ultima giornata. Anche il presidente avrebbe lasciato fino all’ultimo uno spiraglio per un ripensamento.

Il bilancio dei due anni: dal gruppo traumatizzato alla rinascita

Nel salutare Napoli, Conte ha tracciato anche un bilancio del lavoro svolto.

Ha parlato di due anni intensi, spiegando di aver trovato una squadra segnata dal decimo posto e di aver dovuto intervenire soprattutto dal punto di vista mentale.

Il tecnico ha rivendicato il lavoro psicologico fatto sul gruppo e ha ringraziato città e tifosi per il rapporto costruito in questo periodo.

Tra i passaggi che hanno fatto più discutere anche la lettura sportiva della stagione: secondo Conte, gli infortuni non spiegano tutto e l’Inter avrebbe meritato il titolo facendo meglio anche sul piano europeo.

Parole che hanno il sapore della chiusura definitiva ma anche di un’eredità lasciata al club.

Il futuro resta aperto, ma il messaggio è chiaro

Al momento Conte non ha annunciato quale sarà il prossimo incarico.

Eppure il riferimento alla Nazionale e il richiamo ai “top allenatori” hanno già spostato il dibattito dal presente alle prossime mosse.

Perché dietro un addio che sembrava soltanto la fine di un ciclo potrebbe esserci già la domanda che in molti si stanno facendo: Conte si è davvero chiamato fuori o ha semplicemente lasciato una porta aperta?