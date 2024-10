Cremonese-Salernitana 2-1, pagelle e highlights: attaccanti evanescenti, Tongya è ovunque

Il tic e toc granata non fa punti. La Cremonese sfrutta le disattenzioni della difesa della Salernitana e l’inconsistenza offensiva e porta a casa la vittoria allo Zini. Non convincono le scelte di Martusciello con la panchina che inizia ad essere meno salda. L’esame Cesena potrebbe essere già un crocevia importante per l’ex vice di Sarri.

Seconda sconfitta di fila per la Salernitana e Martusciello sotto esame

Fiorillo al posto dell’infortunato Sepe e il rientrante Tongya per Maggiore le novità di formazione rispetto al ko interno con lo Spezia. La Salernitana tiene il pallino del gioco nei primi 20 minuti di gioco ma è la Cremonese a passare con la complicità di una difesa troppo passiva. Stojanovic non arriva sul cross di Vasquez e Collocolo ha il tempo di controllare e battere a rete con Bronn che disturba Fiorillo nel tentativo disperato di evitare la rete dei padroni di casa.

La reazione della Salernitana è sterile e sono i padroni di casa ad andare ad un passo dal 2 a 0 con Zanimacchia che non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione su assist dello scatenato Vasquez. Al 33′ Cremonese ancora pericolosa con Sernicola che trova la risposta del portiere granata. Nel finale l’unico sussulto granata con Simy che non riesce a concludere a porta sguarnita e la palla che scivola verso Verde che vede la sua conclusione salvata sulla linea da Sernicola. L’azione viene poi invalidata dall’arbitro che fischia in ritardo un fallo di Tongya.

Cremonese avanti al primo affondo, nel finale il raddoppio di Bonazzoli che si scusa dopo il gesto della mitragliatrice

Passano due minuti e Vandeputte si invola in solitaria verso l’area granata e serve il liberissimo Bonazzoli che deposita nel sacco. L’ex attaccante della Salernitana esulta con il gesto della mitragliatrice poi si scusa con i tifosi campani. Ad inizio ripresa Martusciello manda in campo Torregrossa per Simy. Al 9′ i granata accorciano le distanze nell’ultima azione della partita di Verde che trova su punizione il perfetto inserimento di Ferrari. Passano pochi minuti e Tongya va vicino al pari con conclusione respinta da Fulignati. La Salernitana prova a cambiare passo ma fatica a presentarsi pericolosamente dalle parti dell’estremo difensore grigiorosso.

Un bel affondo di Soriano non trova nessun granata pronto a finalizzare. Zanimacchia va vicino alla doppietta con Fiorillo che si fa trovare pronto. Il vice Sepe rischia di combinarla grossa con uscita a vuoto su cross di Barbieri con Nasti che non inquadra la porta. Gli ingressi di Braaf, Wlodarczyk e Maggiore non cambiano il corso della gara. Nel finale è ancora Nasti a sciupare da buona posizione. Seconda sconfitta di fila per la Salernitana con Martusciello che inizia ad essere sotto esame. Martedì 29 ottobre turno infrasettimanale per la Bersagliera che riceverà il Cesena all’Arechi con inizio alle ore 20:30.

Le pagelle: Soriano in crescita, male gli esterni

Fiorillo 5,5: tiene a galla la Salernitana in due circostanze ma rischia anche la frittata su un cross di Barbieri con uscita a farfalle: Nasti lo grazia.

Stojanovic 5: non riesce a chiudere di testa in occasione del primo gol della Cremonese e dalle sue parti la Salernitana va spesso in difficoltà. Provvidenziale un suo salvataggio nella ripresa.

Bronn 5,5: ostacola Fiorillo in occasione del gol di Collocolo. Qualche sbavatura ma resta a galla con mestiere.

Ferrari 6: un po’ molle su Vasquez in occasione del vantaggio grigiorosso. Nella ripresa trova il guizzo che riapre la partita.

Njoh 5,5: lotta ma è in affanno rispetto alle precedenti performance. Soffre le ripartenze grigiorosse ed è poco preciso quando è chiamato in causa in fase offensiva.

Soriano 6: molto più nel vivo del gioco rispetto alle precedenti esibizioni. Tocca tanti palloni e prova anche a sorprendere la difesa grigiorossa con intelligenti inserimenti. (37′ st Wlodarczyk sv: tocca un solo pallone e per poco non fa un pasticcio).

Amatucci 5,5: viene da giorni difficili e la lucidità non è quella dei giorni migliori. Poco efficace sia in fase di costruzione che quando c’è da supportare la fase difensiva. (37′ st Maggiore sv: entra senza lasciare il segno come troppo spesso accade).

Tello 5: ripete la performance di sette giorni fa con lo Spezia. Tanti errori in fase di costruzione. Rallenta spesso la manovra granata. ( 28 ‘st Braaf 5: Martusciello confida nei suoi spunti in velocità ma l’olandese conferma di attraversare una fase di calo dopo il buon avvio di campionato. Non salta mai l’avversario e sbaglia tanto.

Tongya 6,5: il migliore dei granata. Gioca ovunque e si fa carico anche del lavoro altrui. Va a un soffio dal gol che meriterebbe per l’impegno mostrato per i 96 minuti in cui è rimasto in campo.

Verde 5,5: fuori dal gioco per quasi un’ora, si vede più in fase di ripiegamento. Poi pennella una punizione per Ferrari che riapre la partita e viene richiamato in panchina. (11′ st Kallon 5: un solo spunto pochi istanti dopo essere entrato in campo, poi si eclissa come nelle precedenti occasioni in cui è stato chiamato in causa).

Simy 5: non doveva partire titolare e, come con lo Spezia, è poco supportato ma anche meno reattivo. Un goffo tentativo a porta sguarnita fotografa la sua partita. Per ‘fortuna’ della Salernitana il gioco era fermo. (1′ st Torregrossa 5: cerca di partecipare di più alla manovra ma a parte un paio di appoggi si vede pochissimo. Non conclude mai verso la porta avversaria).

Cremonese-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Cremonese-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana

