Salernitana-Spezia 0-2, pagelle e highlights: Kallon fa arrabbiare i compagni, Bronn in difficoltà

L’Arechi resta tabù per la Salernitana che va ko contro uno Spezia cinico e ben messo in campo da D’Angelo. Non sono mancate le occasioni ai granata ma, come contro il Catanzaro, sono stati poco concreti al momento del dunque.

Martusciello si affida alla squadra che ha espugnato Palermo con la sola eccezione di Amatucci, colpito da un gravissimo lutto (morta la madre) in settimana. Al suo posto il rientrante Maggiore. Il primo squillo è dei padroni di casa con Gori che viene quasi sorpreso da una bella conclusione di Verde. Sullo sviluppo dell’azione Simy serve Maggiore al limite che conclude di poco a lato. Lo Spezia reagisce con Soleri viene murato in extremis da Bronn. Braaf spreca una clamorosa occasione in area per un dribbling di troppo.

La partita vive di sussulti con Di Serio che da pochi passi non centra la porta dopo una bella spizzata di Hristov. Nel finale di primo tempo Sepe smanaccia in angolo un’insidiosa punizione di Salvatore Esposito. Al 44 Reca mette i brividi alla curva sud con una conclusione che termina di un soffio a lato.

Nella ripresa Martusciello gioca l’asso Tongya per un poco ispirato Braaf ma è lo Spezia a trovare il gol con una spettacolare conclusione in rovesciata di Soleri. Immediata la reazione della Salernitana con Njoh e Tongya che si vedono respingere da Gori due belle conclusioni dal limite. Ci prova anche Broon ma il suo tiro termina di un soffio a lato.

Gli ospiti non si limitano da contenere le sfuriate dei granata e vanno ad un passo dal gol con Bandinelli che trova la provvidenziale risposta di Sepe. Al 28′ st Bertola trova il gol del 2 a 0 anticipando di testa la difesa granata. Quattro minuti dopo il portiere granata salva su Cassata. L’unico squillo granata sono un colpo testa di Simy che termina sul fondo ed una conclusione di Maggiore sporcata da Bandinelli e parata da Gori. Nel finale lo Spezia va ad un passo dal tris con Falcinelli. La Salernitana tornerà in campo sabato 26 ottobre allo Zini di Cremona con inizio alle ore 15:00.

Le pagelle: Braaf inconcludente, Verde ad intermittenza, male Maggiore

Sepe 6: una grande parata su Bandinelli e un intervento provvidenziale su Cassata. Meno preciso del solito con il pallone tra piedi.

Stojanovic 5,5: incassa subito un giallo che finisce per condizionare la sua partita. Pochi affondi, provvidenziale una sua chiusura nel primo tempo. (25′ Ghiglione 5,5: entra in un momento complicato e fatica ad entrare in partita).

Bronn 5: un passo indietro rispetto alla prestazione con il Palermo. Sbaglia qualche disimpegno di troppo e si fa anticipare da Berola sul raddoppio spezzino. Serve a Falcinelli la palla del tris con uno sciagurato retropassaggio. L’attaccante lo grazia.

Ferrari 6: questa volta non bastano la sua esperienza e il suo senso della posizione per mantenere inviolata la porta granata. Non riesce ad anticipare Bertola in occasione del secondo gol.

Njoh 6: tra i migliori dei suoi. Ci prova con coraggio dal limite in due circostanze. In crescita in fase difensiva rispetto all’inizio della stagione.

Soriano 5,5: ordinato ma al piccolo trotto, non incide ancora come nelle aspettative di Martusciello. (15′ st Kallon 4,5: lontano parente del calciatore che aveva creato problemi allo Spezia in Coppa Italia ad agosto. A volte si intestardisce in giocate personali, in altre cerca soluzioni che fanno arrabbiare i compagni.

Maggiore 5: l’altro atteso ex incide poco sulla partita. Incide poco sulla manovra granata e i suoi inserimenti non lasciano il segno. Ha una buona chance ma non colpisce bene. Gioca l’ultima parte del match con un giallo sul groppone.

Tello 5,5: cerca continuità dopo la bella prestazione di Palermo. Prova a non far rimpiangere Amatucci ma è meno continuo e dopo un inizio promettente perde le misure e commette diversi errori in appoggio. Incassa il solito giallo. (25′ st Sfait 5,5: prova a dare un po’ di verve sulla fascia. Alterna buoni spunti a poco produttive azioni individuali).

Verde 5: il primo tiro pericoloso della partita contro la sua ex squadra è il suo, poi fatica ad accendersi. Ha un’altra buona chance nella ripresa ma non inquadra la porta. (29′ st Torregrossa 5,5: entra a giochi quasi fatti e con una squadra in confusione dopo il secondo gol dello Spezia. Si vede per una sponda e una manata involontaria a Hristov che Ghersini giudica fallosa).

Braaf 5: che non sia in giornata lo si vede quando ciabatta malamente un tentativo di cross. Al momento del dunque sceglie sempre la soluzione sbagliata. Ha una clamorosa occasione davanti a Gori ma invece di concludere cerca un dribbling di troppo. Martusciello lo lascia negli spogliatoi. (1′ st Tongya 6: parte bene con due belle serpentine. I suoi guizzi sembrano poter mettere in affanno lo Spezia. Va vicino al gol del pareggio. Dopo il secondo gol dei liguri si spegne come il resto della squadra).

Simy 5,5: serve un buon pallone a Maggiore, poi sgomita e lotta con i centrali dello Spezia ma conclude verso la porta in una sola circostanza senza impensierire Gori. Avrebbe bisogno di qualche cross in più ma viene cercato spesso palla a terra e fa più fatica.

Salernitana-Spezia, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Spezia e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Gori respinge la conclusione di Verde

Di Serio non inquadra la porta da posizione favorevole

La pericolosa conclusione di Rezza

La splendida rovesciata di Soleri con…

… con Sepe che vede la palla infilarsi nel sacco

La respinta di Gori sulla conclusione di Njoe

Gori alza in angolo la conclusione di Tongya

Sepe salva su Bandinelli

Bertola raddoppia per lo Spezia