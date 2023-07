‘Cuadrado sei una mer.. ‘, l’accoglienza dei tifosi dell’Inter tra striscione e frasi colorite (VIDEO)

“Cuadrado sei una mer.. “. Nessuna standing ovation per l’attaccante colombiano al suo arrivo alla sede del Coni per le visite mediche. Quando il calciatore si è affacciato per salutare i tifosi sono partiti anche mugugni ed esternazioni colorite.

Cuadrado alla sede del Coni per le visite mediche: mugugni e frasi colorite

Un’operazione di mercato che ha fatto storcere il muso ai tifosi nerazzurri che hanno sempre visto in Juan Cuadrado un nemico giurato per le sue provocazioni nelle infuocate sfide nel derby d’Italia con la Juventus. Non solo critiche e contestazioni con i sostenitori dell’Inter che hanno fatto capire di essere pronti a rivedere la loro posizione se arriveranno importanti risposte dal campo.

“Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te Dimostrare”: è questo il messaggio degli ultras dell’Inter che attende Juan Cuadrado al suo arrivo alla sede del Coni in via Piranesi. Un gruppo di tifosi intorno alle 12 ha recapitato il messaggio sotto forma di uno striscione lungo 20 metri, firmato Curva nord.

Lo striscione firmato dai tifosi della curva nord dell’Inter: ‘Sta a te dimostrare’

L’acquisto del giocatore colombiano da parte dell’Inter dopo una lunga militanza nella Juventus era già stato contestato in settimana da una parte dei tifosi che lunedì si erano presentati davanti alla sede della squadra in viale della Liberazione.