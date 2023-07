Calciomercato, Lukaku spinge per la Juve e l’Inter blocca la trattativa: Marotta valuta 3 alternative

Lo scontro tra l’Inter e Romelu Lukaku ha portato il club nerazzurro alla decisione di interrompere i trattativa con il Chelsea per l’attaccante belga. Tra le voci sull’avvicinamento alla Juventus e contatti mancati per oltre una settimana, il club nerazzurro ora valuta profili alternativi per l’attaccante sul mercato: al momento infatti appare molto difficile che la trattativa con Lukaku, dopo aver trovato l’accordo col Chelsea, si riapra.

L’Inter ha interrotto la trattativa con il Chelsea per Lukaku, tre in lizza per sostituire il belga: Morata, Taremi e Scamacca

Il club nerazzurro fin dalle prossime ore potrebbe concentrare le proprie attenzioni su uno dei tre obiettivi che sarebbero già stati individuati per voltare pagina dopo le bizze del centravanti belga. Alvaro Morata, ex Juventus, il bomber iraniano Taremi, in forza al Porto, e l’italianissimo Gianluca Scamacca, reduce da una tormentata stagione al West Ham che Marotta sembra preferire a Retegui, pure seguito nei mesi scorsi.