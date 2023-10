Donnarumma travolto dalle invettive dei tifosi del Milan al Parco dei Principi: video

Nessuno sconto per Gianluigi Donnarumma da parte dei tifosi del Milan al seguito dei rossoneri a Parigi per la sfida di Champions League con il Psg (3 a 1 per Mbappe e soci).

Psg-Milan 3-1, i tifosi del Milan non fanno sconti a Gigio Donnarumma: piovono insulti pesanti dagli spalti

Nessuna tregua con il portiere della Nazionale che è stato oggetto di invettive fin dal momento in campo con fischi, invettive e cori coloriti per Gigio che ha incassato senza fare una piega ed ha alzato il braccio verso i tifosi di casa per salutarli. Durante il riscaldamento i sostenitori rossoneri hanno intonato il coro “Donnarumma figlio di….”.

Inascoltato anche l’appello del procuratore Enzo Raiola che aveva provato a spiegare che il suo assistito non era un “traditore”. L’estremo difensore del Paris Saint Germain è stato travolto dagli insulti. Ad un certo punto si è anche levato il grido infame. Di sicuro l’accoglienza non sarà meno tenere quando Gigio tornerà a San Siro per il match di ritorno.