Donnarumma non gradisce la Macedonia, nuova beffa e critiche social: ‘Che involuzione’

Inizia con un pareggio l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Alla National Arena di Skopje gli Azzurri non vanno oltre un 1-1 con la Macedonia del Nord, nella sfida valevole per la terza giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei.

Dopo il gol di Immobile ad inizio ripresa, è arrivato il pari al 36′ di Bardhi su calcio piazzato sul quale Donnarumma non è parso irreprensibile. Gigio come era capitato in occasione del passo falso con i macedoni che era costata l’eliminazione dai mondiali, Qatar 2022, è finito nel mirino dei social.

Numerosi sostenitori hanno sottolineato la mancanza di reattività mentre altri hanno parlato di progressiva involuzione rispetto al portiere che aveva trascinato l’Italia al titolo Europeo. In molti chiedono di dar fiducia a Vicario o a Meret. A Palermo fu Trajkovski l’incubo di Gigio con un gol dalla distanza. Beffa che si è ripetuta a Skopje.

Immagina avere uno dei migliori portieri della serie A degli ultimi anni, oltre che essere il portiere che sta facendo meglio in Premier League fino ad ora,e tenerlo in panchina



Per far giocare Donnarumma solo perché gioca nel Psg, che ogni volta che ha la palla tra i piedi la… pic.twitter.com/1EkWpt8vwl — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) September 9, 2023

Dopo la sconfitta all’esordio con l’Inghilterra e la vittoria con Malta (alla guida c’era ancora Roberto Mancini), ora arriva anche il primo pareggio con il ct di Certaldo fresco di scudetto con il Napoli. Italia e Macedonia (una gara in più giocata) salgono cosi’ entrambe a 4 punti in classifica alle spalle di Inghilterra ed Ucraina, rispettivamente a 13 e 7 punti ma scese in campo due ed una volta in più rispetto agli uomini di Spalletti.