Edoardo Bove, gol e dedica di Cataldi: il primo a soccorrerlo dopo il malore, cosa ha detto (VIDEO)

Un quattro con le mani e il segno del cuore tutto rivolto alla telecamera per Edoardo Bove. Così Danilo Cataldi ha esultato al 25′ per il gol del vantaggio sul Cagliari. “Te l’avevo detto! Te l’avevo detto” – il labiale del calciatore.

E col lui tutti i giocatori della Fiorentina attorno per salutare, incitare, e dedicare il gol al compagno di squadra che da una settimana si trova ricoverato all’Ospedale di Careggi di Firenze colto da malore durante la partita contro l’Inter. In quella drammatica domenica fu proprio Danilo Cataldi il primo a soccorrere Edoardo Bove. E ora il gol con dedica tutta per Edoardo. Cataldi è andato a bersaglio davanti a Giovanni Bove, papà di Edoardo che assiste alla partita della Fiorentina contro il Cagliari al fianco del dg della società viola, Alessandro Ferrari.

Il gol davanti al papà di Bove

“Edoardo lo sentiamo tutti i giorni. Per fortuna sta bene e sta facendo tutti gli esami necessari, noi non vediamo l’ora di rivederlo e riabbracciarlo. Però dico una cosa: ci vuole un po’ di rispetto in più perché stanno uscendo tante cose non vere Chiedo un po’ di rispetto e di privacy nei suoi confronti” – ha affermato il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ai microfoni di Dazn.