Buon onomastico Gaetano oggi 7 agosto, immagini e gif di auguri da condividere sui social

Oggi, 7 agosto, si festeggia San Gaetano Thiene. Il presbitero italiano nacque a Vicenza ed aveva origini nobili. Fu fondatore dell’Ordine dei Chierici regolari teatini. Detto il Santo della Provvidenza fu proclamato santo da Papa Clemente X nel 1671. Secondo la tradizione il conte Gasparo e Maria da Porto gli diedero il nome di Gaetano in onore di uno zio, canonico e professore all’Università di Padova.

San Gaetano fondò l’Ordine dei Chierici regolari teatini

Dopo aver studiato diritto all’Università di Padova divenne avvocato ma non esercitò mai la professione preferendo seguire la vocazione religiosa. Fu promotore della chiesa dell’edificazione nella chiesa di Santa Maria Maddalena nella tenuta di famiglia di Rampazzo. Si stabilì a Roma nel 1507 ed alcuni anni dopo fu ordinato sacerdote.

Nel 1517 San Gaetano celebrò la prima messa. Sempre al fianco dei malati, si impegnò insieme ai Santi Clemente e Girolamo alla ristrutturazione dell’ospedale della Misericordia di Vicenza . A Venezia fondò l’ospedale degli incurabili e, al rientro a Roma, fondò, con i suoi compagni di oratorio al Divino Amore, un nuovo ordine religioso, il primo dei chierici regolari. Rimase coinvolto nel sacco di Roma ma riuscì a liberarsi ed a rifugiarsi a Venezia prima di trasferirsi a Napoli dove rimase fino alla morte (1547).

San Gaetano da Thiene: l’impegno per i malati, santo protettore dei disoccupati

Qui San Gaetano da Thiene si occupò della formazione dei sacerdoti impegnati nel locale ospedale degli incurabili. Il 7 agosto si celebrano le ricorrenze legate al presbitero, patrono dei disoccupati. Gaetano è un nome molto comune in Italia meridionale ma anche in Veneto, in considerazione delle origini vicentine del Santo che è santo protettore dei disoccupati.

Significato del nome. Gaetano deriva dal latino Caitànus e significa “nativo di Gaeta”.

