Edoardo Bove: ‘Voglio giocare’, la videochiamata ai compagni: Fiorentina-Empoli si disputerà

Fiorentina-Empoli di Coppa Italia si giocherà. Il match è in programma mercoledì 4 dicembre. A confermarlo è il club viola attraverso una nota ufficiale dopo le rassicurazioni sulle condizioni di Edoardo Bove.

Fiorentina-Empoli di Coppa Italia si giocherà, Bove rassicura i compagni in videochiamata

“Viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il mister e con lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l ‘Empoli di mercoledì. Il presidente Commisso è in costante contatto con la dirigenza e la famiglia di Bove ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni, in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore”.

“Ci dice ‘voglio giocà, voglio giocare, lasciatemi stare, fatemi uscire”. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, lo racconta sorridendo (facendo l’accento romano) uscendo da Careggi dove è ricoverato il centrocampista viola, Edoardo Bove, dopo il malore di domenica 1° dicembre. Lo dice con il volto sereno, dopo la grande paura.

Il dg della Fiorentina: ‘Si è svegliato senza l’ausilio dei macchinari’

E infatti, ammette: “Abbiamo preso un grande spavento tutti, e oggi siamo molto più tranquilli”. Il 22enne, continua Ferrari, “credo abbia capito” l’affetto che ha suscitato. “Al di là dei tifosi viola che sono stati eccezionali, tutto il mondo del calcio, dello sport e della politica hanno espresso parole bellissime su di lui”. Sulle conseguenze che il malore avrà sulla carriera del giovane, Ferrari conclude: “É presto. Dopo quello che abbiamo visto oggi ci auguriamo tutti di no. Però sono tutte diagnosi e analisi che verranno fatte nei prossimi giorni”.

“Da un punto di vista sanitario c’è in corso tutto ciò che sono le successive analisi rispetto a quello che e’ successo, ma la cosa bella è che Bove dopo aver passato una notte intubato si è potuto risvegliare da solo, cosciente, lucido, senza l’ausilio dei macchinari” – ha aggiunto il direttore generale.