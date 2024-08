Elia Viviani chiude con uno sprint d’argento con Simone Consonni: ‘Ora tiferò azzurro da Malibù’

Ventiquattro ore dopo Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, l’Italia sale sul podio nella Madison anche al maschile con Simone Consonni ed Elia Viviani. Una gara straordinaria degli azzurri, più forti anche delle difficoltà visto che Consonni era caduto a 25 giri dalla fine quando erano in testa. Comando della classifica che hanno perso nella parte finale della gara.

Gli azzurri dominano la Madison per oltre metà gara, poi non mollano dopo la caduta di Consonni: ‘Ho aggiunto pathos’

Meglio dell’Italia soltanto il Portogallo, bronzo alla Danimarca. Per la squadra azzurra di ciclismo su pista è la prima medaglia nella madison maschile da Sydney 2000. “Dovevamo partire con coraggio e provare due sprint fatti bene prima che la gara esplodesse, poi abbiamo continuato con un buio passo senza dare tutto come ci eravamo ripromessi. Quella caduta ha rimescolato tutto e i portoghesi sono andati a doppia velocità” – Così a Raisport Elia Viviani, argento nella Madison in coppia con Simone Consonni alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“I campioni accettano anche una sconfitta ma per me questa è una terza medaglia della mia collezione, sia per me che per Simone Consonni. Questo per noi è un premio dopo tanti anni corsi da compagni di squadra e da avversari su strada” – ha aggiunto.

“La mia storia olimpica? Corriamo sempre per l’oro perciò c’è quella di Rio. Quella di Tokyo è stata la medaglia della rivincita e questa chiude il cerchio. Io e Simone siamo partiti con l’idea di fare quest’ultima gara al massimo, senza voler essere nella media” – ha aggiunto Viviani che non intende ripensarci su Los Angeles 2028: “No, non ci sarò. Supporterò i ragazzi magari da una villa a Malibù“.

Elia Viviani: ‘Dopo l’oro di Rio e il bronzo di Tokyo, l’argento di Parigi 2024 chiude il cerchio’

Gli azzurri hanno a lungo accarezzato il sogno della medaglia d’oro nella Madison a Parigi 2024. “Poteva andare meglio, volevamo partire forte, non avevamo nulla da perdere e volevamo fare una bella corsa per noi e per tutti i ragazzi che ci hanno sempre creduto. Non è stata una corsa facile, nell’ultimo anno io ho lavorato molto per il quartetto e Viviani nell’Omnium, non ci siamo ritagliati tanti spazi insieme ma è una medaglia pesante che ci inorgoglisce tanto” – ha riferito a Raisport Simone Consonni, argento in coppia con Elia Viviani. “La caduta? Ho aggiunto un po’ di pathos nel finale, ci ha rovinato e ci ha scombussolato le ultime due volate, sono risalito acciaccato ma è una medaglia che vale tanto” – ha concluso.