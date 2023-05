Empoli-Salernitana 2-1, pagelle e highlights: al settimo giorno Dia si riposò, male Sambia e Maggiore

Il Castellani resta tabù per la Salernitana che vive un’altra giornata no dopo il pari della passata stagione con rigore sbagliato da Perotti e il tracollo in B nell’anno della promozione. Le assenze hanno costretto Paulo Sousa a ridisegnare la formazione rispetto al pareggio interno con la Fiorentina. Rispolverati Bronn per l’infortunato Gyomber e Sambia per lo squalificato Bradaric con Mazzocchi che scala a sinistra.

Granata molli nel primo tempo, Cambiaghi sblocca il risultato

Nonostante la prova non esaltante confermato Maggiore per Kastanos. La prima chance è per l’ex Caputo all’11 che ha colpito indisturbato in area trovando la strepitosa risposta di Ochoa. Il messicano si ripete pochi istanti dopo respingendo una conclusione di Cambiaghi.

L’Empoli tiene il pallino del gioco contro una Salernitana contratta e trova il vantaggio con un colpo di testa di Cambiaghi, su assist di Ebuehi, dopo un errore in fase di impostazione dei campani ed un rinvio sbilenco di un incerto Sambia (spostato a sinistra da Paulo Sousa).

Nella ripresa Paulo Sousa lascia negli spogliatoi Maggiore e Sambia e cerca di dare una scossa alla squadra con Kastanos e Piatek. Nonostante ciò la Salernitana non si scuote e l’Empoli va vicino al raddoppio con Cambiaghi che spara alto da buona posizione con Marin che protesta per un fallo da rigore che non c’è. Subito dopo Ochoa evita guai in coraggiosa uscita. Al 17′ Daniliuc salva in scivolata dopo un’incursione dello scatenato Baldanzi.

Caputo firma il raddoppio, il guizzo di Piatek arriva troppo tardi

I granata sono in tilt e capitolano dopo essere stati salvati dalla traversa su colpo di testa Ebhuei. Nell’azione successiva quest’ultimo fornisce a Caputo la palla del comodo 2 a 0 che viene inizialmente annullato e poi concesso dopo verifica al Var. Paulo Sousa gioca la carta Bohinen ma sono ancora i padroni di casa ad andare ad un passo dal gol con Parisi.

Gli ospiti hanno un sussulto al 41′ con Piatek che torna al gol dopo una respinta corta di Vicario su tiro di Kastanos. Il polacco non segnava da 6 mesi. Pochi giri di lancette e Pjaca fa tre a uno ma il gol è annullato per fuorigioco. Nel recupero Mazzocchi ha la palla del pareggio ma non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione. La Salernitana perde male al Castellani e rinvia l’appuntamento con la salvezza al difficile match con l’Atalanta in programma sabato 13 maggio all’Arechi con calcio d’inizio alle ore 15.

Le pagelle: difesa in affanno, male Coulibaly

Ochoa 6: nel primo tempo salva la baracca in un paio di circostanze. Questa volta neanche i guizzi del messicano salvano la Salernitana.

Bronn 5,5: tra gli ultimi ad arrendersi, ma non è incolpevole sul primo gol. Poche sbavature nella ripresa. La nota stonata del giallo che farà scattare la squalifica.

Lovato 5,5: fuori posizione in occasione del gol di Cambiaghi, va in affanno in un paio di occasioni.

Pirola 5: perde il contrasto a metà campo in occasione del gol di Cambiaghi. Paulo Sousa preferisce toglierlo dalla mischia.(1′ st Daniliuc 6: salvataggio super su un’incursione di Baldanzi, meglio delle ultime apparizioni).

Sambia 4,5: impacciato e impalpabile sia a destra che a sinistra. Buca il rinvio e l’Empoli passa in vantaggio. (1′ st Kastanos 5,5: mezzo voto in più perché da una sua giocata nasce il gol della speranza, vorrebbe spaccare il mondo ma non cava un ragno dal buco e si innervosisce).

Coulibaly 5: il leone maliano abdica al Castellani, non spinge e non recupera. Una delle peggiori prestazione stagionali. (21′ st Bohinen 5: passo compassato, dovrebbe dirigere l’orchestra ma la bacchetta da tempo l’ha dimenticata a casa).

Vilhena 5,5: tic e toc, qualche buona sventagliata ma anche errori. Si trova su Cambiaghi in occasione del gol del vantaggio toscano ma non riesce a intervenire. (41′ st Nicolussi Caviglia sv)

Mazzocchi 5,5: un paio di buone sgroppate nel primo tempo. A volte vuole strafare, ha l’occasione del pari ma non centra la porta

Maggiore 4,5: Paulo Sousa lo elogia alla vigilia della partita e gli concede una nuova chance ma l’ex spezzino continua ad essere l’ombra di se stesso. (1′ st Piatek 6: ritrova il gol dopo 6 mesi con una bella conclusione, prova a crederci fino all’ultimo istante ma non ha grande assistenza).

Botheim 5,5: qualche spunto e un colpo di testa ma fa più fumo che arrosto.

Dia 4.5: al settimo giorno si riposò… Non la vede mai al Castellani dopo le prestazioni super con Napoli e Fiorentina.

Empoli-Salernitana 2-1, gli highlights

Ochoa salva sulla conclusione a botta sicura di Caputo

Il messicano ricaccia dalla porta la conclusione a botta sicura dell’attaccante dell’Empoli

Ochoa salva in angolo su Cambiaghi

Cambiaghi si avvita in area e…

… beffa Ochoa in controtempo

Marin protesta per un fallo in area ma è lui che si lascia cadere

Ochoa salva su Cambiaghi

Daniliuc salva sull’incursione di Baldanzi

La traversa di Ebuehi

Il gol del raddoppio di Caputo

Vicario salva su Kastanos….

… sulla respinta Piatek si avventa sul pallone e…