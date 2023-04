Napoli-Salernitana 1-1, pagelle e highlights: capolavoro Dia nel tempio di Maradona, super Ochoa

La Salernitana rinvia la festa scudetto e fa un passo importante verso la salvezza con il nono risultato consecutivo di fila. Dia a sei minuti ricaccia in gola l’urlo del San Paolo mentre i supporter azzurri avevano già pronti a far esplodere la festa con botti e fumogeni all’esterno dello stadio di Fuorigrotta. Sousa rispolvera Mazzocchi nella bolgia del San Paolo Maradona dopo una settimana di roventi polemiche per il posticipo del derby con il Napoli. In campo anche Daniliuc per Lovato mentre Kastanos avanza la sua posizione nel ruolo di mezza punta.

I granata imbrigliano il Napoli nel primo tempo

Spinto dai tifosi gli azzurri si rendono subito pericolosi con Osimhen che riesce ad anticipare di testa i difensori ospiti ma non inquadra la porta. Gli azzurri mantengono il pallino del gioco e provano ad assediare l’area granata ma si rendono pericolosi solo al 23′ con Zielinski che innesca Osimhen che con un’inzuccata costringe Ochoa agli straordinari.

La Salernitana prova ad alleggerire la pressione e con un cross di Mazzocchi deviato da un difensore mette in difficoltà Meret. Nel finale di gara è ancora Anguissa a chiamare in causa il portiere messicano che risponde presente. La prima frazione si conclude a rete inviolate. Nella ripresa i padroni di casa provano ad intensificare la manovra offensiva e vanno vicino al pareggio con Kvaratskhelia con una conclusione che ha fatto la barba al palo. Gli ospiti si affacciano verso l’area avversaria con un calcio di punizione di Kastanos deviato da Osimhen che si spegne tra le braccia di Meret.

Oliveira fa esplodere il Maradona, Dia rinvia la festa salvezza e regala un punto d’oro ai granata

I padroni di casa fanno collezioni di calci d’angolo e su uno di questi trovano il gol del vantaggio con Oliveira che anticipa di testa i difensori granata e trova la rete che manda in visibilio il Maradona. La strada sembra in discesa per i padroni di casa con Kvaratskhelia dopo il triplice cambio di Paulo Sousa che per gli ultimi venti minuti schiera una Salernitana a trazione anteriore.

Gli ospiti sfiorano il pareggio con un’incursione di Botheim che per poco non trova la deviazione vincente di Meret. Al 39′ magia di Dia che salta Osimhen, entra in area e con uno splendido tiro a giro firma il gol del pareggio. Il Napoli attacca a testa bassa nel finale e va vicino al gol scudetto con Kvara che trova la grande risposta di Ochoa che salva nel recupero anche su Simeone e blinda un pareggio che vale la salvezza soltanto da puntellare. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 3 maggio la Salernitana affronterà la Fiorentina all’Arechi con calcio d’inizio fissato per le ore 18.

Le pagelle: Gyomber insuperabile, Mazzocchi e Kastanos: gran lavoro su Kvara

Ochoa 8: tiene a galla i granata nel primo tempo con le parate su Osimhen e Anguissa e mette in cassaforte il pareggio con gli interventi su Kvaratskhelia e Simeone.

Daniliuc 7: cerca di giocare d’anticipo e quando non può interviene con coraggio e pulizia sugli avanti avversari. (40′ st Lovato sv: entra con il piglio giusto in un finale di partita rovente)

Gyomber 8: aveva un cliente difficile come Osimhen che in tutta la partita si vede soltanto in una circostanza con un colpo di testa. Spettacolare un suo anticipo in scivolata sul nigeriano, si immola con coraggio su una conclusione di Lobotka.

Pirola 7: conferma la sua costante crescita con una prestazione sostanza e muscoli. Dalle sue parti non si passa.

Mazzocchi 7: fa un gran lavoro su Kvaratskhelia che raramente riesce a superare il laterale di Barra. Prova anche a rendersi pericoloso e per poco non sorprende Meret. (22′ st Sambia 6: chiamato in causa per dare più spinta alla manovra offensiva. Ci riesce in parte).

Coulibaly 7: lotta con Aguissa, arpiona palloni vaganti e fa ripartire la squadra. Penalizzato anche da qualche decisione arbitrale.

Vilhena 6: spezza la manovra azzurra e prova a far ripartire i granata ma non sempre trova la necessaria assistenza. (22′ st Piatek 6: il suo ingresso in campo vivacizza la manovra offensiva granata pur non lasciando il segno).

Bradaric 6: preoccupato dagli inserimenti di Di Lorenzo limita le sue sortite offensive. Diffidato, Paulo Sousa preferisce evitare rischi in vista dell’infrasettimanale. (22′ st Bohinen 6: gestisce con sapienza i palloni che transitano dalle sue palle, peccato per la chance nel finale che poteva regalare la vittoria alla Salernitana al Maradona – San Paolo),

Candreva 5,5: partita di grande sacrificio, si limita a contenere Di Lorenzo ma fatica a proporsi in fase offensiva. Paulo Sousa preferisce preservarlo per il match con la Fiorentina. (1′ st Botheim 6,5: prova a dare la sveglia ai granata dopo il gol dello svantaggio con una bella incursione bloccata in extremis da Meret)

Kastanos 7: in coppia con Mazzocchi limita Kvara. Fa un gran lavoro sporco con spirito di sacrificio e abnegazione e quando può prova a anche a rendersi pericoloso.

Dia 9: un gol, il dodicesimo, con il quale entra nella storia della Salernitana. Una giocata da fuoriclasse che regala un punto d’oro ai granata. Fornisce anche l’assist che Bohinen non riesce a trasformare nell’1 a 2.

Napoli-Salernitana 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Napoli-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Ochoa super su Osimhen dopo 23′ minuti

… il messicano si fa trovare pronto sull’attaccante del Napoli

Un cross di Mazzocchi mette in difficoltà Meret

Ochoa si fa trovare pronto sulla conclusione di Anguissa

Meret blocca una punzione di Kastanos deviata da Osimhen

Oliveira sorprende la difesa granata

… e firma il gol del momentaneo vantaggio del Napoli

Il gol del vantaggio azzurro da un’altra angolazione

Esplode di gioia Fuorigrotta al gol del Napoli

Kvara sfiora il gol del raddoppio

Dia si infila tra le maglie azzurre e fa partire la spettacolare conclusione del…

…. del pareggio, nulla da fare per Meret

La bellissima conclusione a giro di Dia