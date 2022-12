Enzo Fernandez, il Chelsea pronto a pagare la maxi clausola per la stella di Qatar 2022

Il Chelsea è disposto a pagare la clausola rescissoria di 117 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni della stella della Coppa del Mondo Enzo Fernandez alla riapertura del mercato, a gennaio.

Il centrocampista potrebbe lasciare il Benfica già a gennaio per trasferirsi a Londra

Il centrocampista del Benfica è stato tra i migliori dell’Argentina in Qatar, vincendo il titolo di Giovane Giocatore del mondiale che ha visto l’Albiceleste trionfare ai rigori sulla Francia. Il 21enne è andato a bersaglio anche nella vittoriosa sfida con il Messico nella prima fase. Il talentuoso calciatore è legato ai lusitani a da un contratto fino al 2027 e non sarà facile strapparlo ai portoghesi che si sono qualificati per la seconda fase della Champions League e che potrebbero valutare eventuali offerte da gennaio.

Il Chelsea non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Enzo Fernandez ed è pronto a mettere sul piatto della bilancia un contratto faraonico. Sul giocatore ci sono anche Liverpool e Manchester United ma i vertici dei Blues hanno dichiarato che non avrebbero avuto alcun problema a pagare l’importante clausola rescissoria.

Valentina Cervantes

Il trasferimento al Chelsea entusiasma anche Valentina Cervantes

Nel caso l’operazione vada in porto si tratterebbe di un acquisto record per il Chelsea che in precedenza aveva sborsato 110 milioni di euro per Lukaku. Il trasferimento a Londra sarebbe particolarmente gradito dalla prorompente fidanzata, la 22enne Valentina Cervantes. L’argentina è stata la più grande sostenitrice di Fernandez da quando hanno iniziato a frequentarsi, nel 2019. Insieme hanno anche una figlia di nome Olivia, nata due anni fa.