Follie per l’Argentina campione del mondo: si lancia dal ponte e cade per salire sul pullman della squadra (VIDEO)

Cinque milioni di tifosi argentini si sono riversati in strada per festeggiare l’Albiceleste martedì 20 dicembre. Una marea umana per celebrare Messi e la Scaloneta che hanno conquistato la terza stella e riportato la Coppa del Mondo a Buenos Aires. lI bus non ha fatto l’intero viaggio e i giocatori sono dovuti tornare allo stadio Ezeiza in elicottero.

I tifosi argentini si lanciano sul pullman della squadra

Il pullman scoperto costretto a rientrare dopo l’episodio verificatosi al Ponte Olavarrìa

Non è stato solo l’enorme folla a costringere le autorità a modificare i piani. Probabilmente a far saltare il banco quanto accaduto tra Avenida General Paz e Autopista Ricchieri. Quando il pullman dei calciatori è passato sotto il Ponte Olavarría due tifosi si sono lanciati nel tentativo di atterrare sul mezzo ed unirsi ai festeggiamenti dei calciatori. Uno ci è riuscito, l’altro è rovinosamente caduto dopo aver impattato con il bus. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

L’episodio è stato ripreso e diffuso sul web destando molta preoccupazione per le sorti dell’uomo ma anche per il pericolo che si verificassero nuove situazioni a rischio. La squadra era stata attesa fino a notte fonda all’arrivo all’aeroporto non senza momenti di tensione.