Fabio Grosso e il vice Longo feriti nell’agguato al pullman del Lione a Marsiglia: match annullato

Paura a Marsiglia. Fabio Grosso, allenatore italiano del Lione, è stato ferito mentre era sul pullman con la squadra diretta allo stadio Velodrome.

Il mezzo è stato preso a sassate da alcuni tifosi del Marsiglia. In alcuni video sui social si vede il mezzo con i vetri anteriori in frantumi. Grosso è stato colpito da una bottiglia piena a pochi millimetri da un occhio (taglio di 3 cm sopra l’occhio sinistro. Gli sono per questo stati applicazioni dei punti di sutura) e una volta arrivato allo stadio (dove è stato medicato immediatamente) è sanguinante uscito dal pullman.

Ferito a un occhio anche il suo vice, l’ex calciatore di Napoli e Salernitana Raffaele Longo. Sotto choc anche i giocatori. Marsiglia-Lione era anche un duello tutto italiano tra i due allenatori in panchina. Gennaro Gattuso alla guida dei marsigliesi, Fabio Grosso sulla panchina del Lione. Ringhio si è recato nello spogliatoio della squadra ospite per accertarsi delle condizioni di salute dell’ex compagno di Nazionale.

La partita è stata definitivamente annullata per gli incidenti verificatasi all’esterno del Velodrome. François Letexier, l’arbitro del match, ha parlato brevemente alla stampa riferendo che la decisione è stata presa dopo una riunione di crisi e che si è tenuto conto sia della richiesta del Lione di non giocare, sia del protocollo stabilito dalla Lega in questo tipo di casi. ” Saranno redatti verbali alle autorità competenti per decidere sull’andamento dei fatti ” – ha concluso l’arbitro.