Foggia, notte di paura: assalito il pullman al rientro dalla disfatta di Cerignola (VIDEO)

Rientro da paura per i calciatori del Foggia dopo la cocente sconfitta con l’Audace Cerignola. Un pesante 4 a 1 per la squadra allenata da Delio Rossi che sembra una sentenza in vista del ritorno degli ottavi di finale dei play off di serie C.

Il pullman del Foggia calcio assediato dai tifosi, vetro infranto dal lancio dei fumogeni

I tifosi rossoneri hanno pesantemente contestato la squadra. Un gruppo ultras non si è limitato alla contestazione verbale e, armati con spranghe e fumogeni , ha assalito il pullman del Foggia calcio durante il viaggio di ritorno.

Nei tafferugli nessuno è rimasto ferito, ma il lancio dei fumogeni ha infranto il vetro del pullman della squadra foggiana. Le indagini sono affidate alla polizia che sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona più i numerosi video circolati sui social.