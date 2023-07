Federica Pellegrini sarà una mamma Divina: pancino sospetto e indiscrezione (FOTO)

É lontana da Fukuoka dove gli ex compagni di Nazionali sono impegnati in questi giorni per i Mondiali di nuoto. Le corsie della piscina non sono più territorio di caccia per Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini sulla spiaggia di Sabaudia con il marito: un particolare non passa inosservato e i fan si infiammano

Dopo il ritiro ha coronato il suo sogno d’amore con il suo allenatore, Matteo Giunta ed ora c’è spazio solo per lui oltre che per gli impegni istituzionali come membro del CIO. Nonostante non sia più in gara l’atleta di Mirano è pronta a salire sul podio per ricevere la medaglia più importante della sua vita. In questi giorni bollenti di luglio la Divina ha cercato un po’ di refrigerio sulla spiaggia di Sabaudia con il partner.

Federica Pellegrini incinta, l’indiscrezione di Dagospia sulla Divina

Gli osservatori più attenti hanno notato un pancino sospetto. Gravidanza in arrivo? A riguardo Dagospia non ha dubbi: “A pochi giorni dal suo 35esimo compleanno sembra che finalmente diventerà mamma”. Qualche mese fa Fazio la stuzzicò, durante un’intervista a Che tempo che fa, sulla maternità con Federica Pellegrini che riferì che era la domanda che le veniva fatta più frequentemente.

“É un po’ pesante perché sembra che se non ci fossero mi debba sentire meno realizzata di quello che sono”. Ora Federica è pronta a tuffarsi nella sua avventura.