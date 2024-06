Fermati 67 tifosi azzurri prima di Italia-Albania a Euro 2024, sfottò e provocazioni a Dortmund

Dalle strade di Dortmund allo stadio è un fiume rosso in vista della prima partita di Italia e Albania agli Europei di calcio in Germania. Dalle prime ore del pomeriggio di sabato 15 giugno è scattata la festa dei tifosi delle Aquile che hanno invaso le vie della città tedesca sventolando bandiere di ogni tipo e dimensione.

I’m awful at guessing crowds but I’d say there’s about a million Albania fans in here. Every Italy player’s name loudly jeered #Euro2024 pic.twitter.com/j0IOJYp4YU — Mark Jones (@Mark_Jones86) June 15, 2024

La polizia ha fermato 67 italiani con bombe carte e coltelli: possibile agguato ai tifosi avversari

Tantissime le auto albanesi in circolazione ‘vestite’ a festa, con musica ad alto volume e clacson a intermittenza. Clima festoso, anche se evidentemente qualcuno voleva rovinarlo: la polizia tedesca ha infatti fermato 67 tifosi italiani, prima che riuscissero a entrare in contatto con gli albanesi nei pressi di un ristorante. Sono stati trovati in possesso di coltelli, passamontagna e bombe carta. Passeranno le prossime 24 ore in cella, in attesa che il magistrato tedesco decida su di loro.

Non sono mancati gli sfottò prima del match con i sostenitori albanesi che hanno punzecchiato i fan azzurri spezzando gli spaghetti. In ogni caso, i tifosi azzurri sembrano in netta minoranza: non dovrebbero superare le 20.000 unità sugli spalti del Bvb Stadion contro le almeno 40.000 presenze albanesi. Una festa in piena regola quella albanese prima del match e che vede un po’ di sarcasmo da parte dei tifosi azzurri: “fanno già festa, sembra che abbiamo già vinto ma questa sera speriamo di far noi la festa” – ha scherzosamente riferito Antonio, originario di Brindisi ma che da anni lavora in Germania.

I tifosi italiani a Dortmund e anche nelle prossime partite dell’Italia all’Europeo che avranno a disposizione “Punto Italia”, un consolato mobile con un’inedita collaborazione tra l’ambasciata d’Italia a Berlino e la Polizia di Stato per fornire un’assistenza consolare ancora più rapida ed efficiente a tutti i cittadini italiani che seguiranno la nazionale di Spalletti.

Terribili scene da Dortmund dove i tifosi dell’Albania spezzano spaghetti davanti agli innoriditi italiani 😱

Intervenga l’Uefa e l’ONU#Euro2024 #Italia #Albania pic.twitter.com/fHUydVoBNS — Deportivo La Caroña (@DeporLaCarona) June 15, 2024

Sostenitori albanesi in maggioranza a Dortmund, l’attesa degli italiani residenti a Dortmund

“Un modo per portare vicino ai tifosi dei servizi – spiega l’ambasciatore italiano a Berlino, Armando Varricchio – che non soltanto possano risolvere problemi ma anche, con questi visibilità, rasserenare tutti, affichè i tifosi vedano che le istituzioni italiane sono presenti e ci siamo. Un modo per invogliare tutti a vivere questa serata come una vera festa. Portiamo il consolato in piazza, sulle strade”.

Varricchio parla della partita e della festa anticipata dei tifosi albanesi: “per loro è una prima assoluta, la prima partita dell’Albania agli Europei di calcio, per questo è un momento certamente storico per il loro Paese. Stasera ci sarà anche il premier Edi Rama e quindi mi farà molto piacere portare i saluti del premier Meloni; poi avremo una importante delegazione del governo italiano con il ministro dello sport e quello dell’Agricoltura e varie altre personalità qui presenti. Sensazioni sulla partita? Devo dire che siamo tutti molto contenti. Rispetto ai nostri amici albanesi noi abbiamo una abitudine e una tradizione e poi siamo i detentori del titolo, quindi è giusto avere la consapevolezza di essere forti”.