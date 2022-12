Trionfo Argentina, tifose festeggiano in topless e rischiano l’arresto in Qatar, la replica ironica (VIDEO)

Fuori di testa per la vittoria del Mondiale, anzi fuori di… s.no… Le tifose argentine hanno rischiato l’arresto in Qatar per celebrare il trionfo dell’Albiceleste che ha alzato la Coppa del Mondo 36 anni dopo quella firmata da Diego Armando Maradona.

Tifose dell’Albiceleste scatenate dopo il rigore decisivo di Montiel al Luisal Stadium

Le fan di Messi e compagni hanno deciso di esibirsi in uno spettacolo decisamente audace sugli spalti del Lusail Stadium. Dopo il rigore vincente di Montiel si sono tirate su la maglietta e sono rimaste in topless mandando in visibilio i sostenitori sudamericani e non solo. La performance delle fan dell’Argentina è stata immortalata dalle telecamere con le immagini che hanno fatto il giro del web scatenando polemiche con le sostenitrici della squadra neo campione del mondo che hanno rischiato molto viste le rigide regole del Qatar.

Noe ha ripetuto la performance anche all’esterno dello stadio: ‘Fate partire subito l’aereo prima che ci prendano’

Una delle protagoniste, Noe, dell’improvvisato spogliarello ha pubblicato un nuova foto in cui si mostra sorridente senza reggiseno in compagnia di un’amica. “Non ci hanno arrestato” – ha risposto ironicamente con la ragazza che ha pubblicato anche un video in cui mostra che analoga esibizione l’aveva fatta davanti al Lusail senza subire conseguenze. In seguito ha pubblicato una foto mentre si imbarca sull’aereo da Doha: “Fate partire subito l’aereo prima che vengano a prendermi”.