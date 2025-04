Musetti-Alcaraz: dove vedere la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025

Lorenzo Musetti abbracciato e baciato dalla fidanzata dopo la vittoria su De Minaur

La finale del Masters 1000 di tennis di Montecarlo 2025 vedrà affrontarsi Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz domenica 13 aprile alle ore 12:00 sul Court Rainier III. L’orario è stato anticipato rispetto al programma originale delle 15:00 a causa di previsioni meteo avverse nel pomeriggio

📺 Dove vedere la finale in TV e streaming

TV : la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) .​

: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) .​ Streaming: disponibile su Sky Go e NOW per gli abbonati, oltre che su Tennis TV per gli utenti internazionali

Non è prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro. Tuttavia, alcune piattaforme di scommesse come Planetwin365 offrono la diretta video senza commento nella sezione live.​

🧠 Le dichiarazioni di Musetti

Dopo la vittoria in rimonta su Alex De Minaur, Musetti ha dichiarato:​

“Ogni giorno aggiunge una nuova storia e sono tutte belle quelle che sto vivendo qui a Montecarlo. Contro De Minaur in particolare ne sono uscito da giocatore vero, di alto livello, che sa fare la differenza nei momenti delicati e difficili. Ma in realtà se mi guardo indietro vedo che ogni partita è stata complessa, e avrei potuto perdere tutte le volte che ho vinto al terzo. Solo contro Matteo (Berrettini, ndr) è andata più liscia, ma quel match è stato difficile per altri motivi”.​

Ha inoltre aggiunto:​

“Sarei ipocrita a dire che non ero a conoscenza del numero 11 virtuale o che la cosa non mi interessa. Mi interessa e ne sono orgoglioso. Il punto è che adesso c’è ancora una partita da giocare ed è una partita che vale molto. Contro uno dei migliori al mondo. Per vincere un Masters 1000 ed entrare nei top 10”.​

📊 Precedenti tra Musetti e Alcaraz

I due tennisti si sono affrontati quattro volte, con Alcaraz in vantaggio per 3-1. L’unica vittoria di Musetti è avvenuta nella finale di Amburgo 2022. In caso di vittoria l’azzurro, virtuale numero 11 del mondo, salirà fino alla posizione numero 7 del ranking, il secondo in top 10 con Sinner saldo al comando (nella Race invece c’è stato il sorpasso di Alcaraz ai vertici delle classifiche).