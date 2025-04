Salernitana-Sudtirol 2-1, pagelle e highlights: Corazza e Ferrari trascinatori, Verde non decolla

Ghiglione sblocca il risultato ad inizio ripresa

Il miglior attacco è la difesa… Almeno per la Salernitana che ritrova i tre punti con i gol dell’esterno Ghiglione e del difensore centrale Ferrari. Buona la prima per Pasquale Marino che in pochi giorni ha cercato di scuotere la squadra ad avere un atteggiamento più propositivo.

Iervolino torna all’Arechi e ritrova Candreva

All’Arechi c’era anche Antonio Candreva a sostenere i granata che si è accomodato in tribuna dove si è rivisto il presidente Danilo Iervolino che alla vigilia del delicato match con il Sudtirol aveva raggiunto la squadra in ritiro per sferzarla.

Sulla panchina ospite c’è Fabrizio Castori, l’allenatore dell’ultima promozione in serie A della Bersagliera, accolto dagli applausi del pubblico. Esordio per Pasquale Marino che è subentrato a Roberto Breda dopo il ko della Salernitana a Castellammare di Stabia. Il tecnico si affida agli stessi uomini della precedente gestione avanzando il raggio d’azione di Corazza.

Ai granata manca solo il gol nel primo tempo

A differenza delle ultime esibizioni i granata partono con il piglio giusto con due chance nella prima fase di gara con Verde che conclude a lato, dopo una sponda di Cerri, e Amatucci che trova la risposta dell’ex Adamonis. Al 16′ Cerri aggancia un pallone complicato in area gira a rete senza trovare la porta. Subito dopo ci prova Corazza ma la sua conclusione è centrale. Al 24′ ospiti pericolosissimi con Merkaj che colpisce di testa e Ferrari che salva in prossimità della linea di porta. Sudtirol ancora pericoloso con Odogwu che conclude a lato da buona posizione dopo un bell’assist di Davi. Al 39′ grande chance per Soriano dopo una bella giocata di suola di Verde con la conclusione a botta sicura che viene contrata da Davi in spaccata.

Ghiglione e Ferrari, dalla difesa i gol che sbloccano il match

Avvio di ripresa super per la Salernitana che prima va ad un passo dal vantaggio con Cerri, murato da Adamonis, e poi trova la rete con una bella incursione di Corazza che innesca Ghiglione che davanti alla porta non può sbagliare. Il Sudtirol prova a reagire con un tiro cross di Veseli che per poco non sorprende Christensen. Al 15′ i campani raddoppiano con l’inzuccata vincente di Ferrari su assist del solito Corazza. Tre minuti dopo gli ospiti tornano in partita con il tap-in vincente di Pietrangeli dopo il miracolo di Christensen che aveva deviato sul palo un calcio di punizione di Praszelik.

Scintille tra Castori e Valentini a fine partita

La Salernitana prova ad allungare con Ferrari che colpisce la traversa sul nuovo assist al bacio di Corazza. Gli ospiti spingono nell’ultima fase del match ma si rendono pericolosi solo dopo un minuto di recupero con Mallamo che chiama Christensen ad un intervento provvidenziale. Al triplice fischio del discusso Marinelli alta tensione tra Fabrizio Castori e il ds granata Valentini. Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, la Salernitana tornerà in campo a Cittadella, calcio d’inizio alle 15:00, per un altro spareggio decisivo in chiave salvezza.

Le pagelle: Christensen c’è, Ghiglione e ‘Locho’ in crescita, Tongya spreca in ripartenza

Christensen 7: reattivo e provvidenziale in pieno recupero su Mallamo, si era superato anche su Praszelik ma nulla ha potuto sul tap-in di Pietrangeli.

Ruggeri 6: ordinato, diligente, essenziale. Concede poco agli avanti avversari, non si tira indietro quando c’è da sfoderare la sciabola.

Ferrari 7,5: un gigante in difesa, l’attaccante in più della Salernitana. Anzi il miglior attaccante dei granata in questa fase. Nel primo tempo parte dalla difesa per avventarsi su un traversone poi arpionato da Adamonis. Trova finalmente il gol nella ripresa e sfiora la doppietta con la palla che beffardamente tocca la traversa. Finale da gladiatore.

Lochoshvili 6,5: in grande spolvero, dalle sue parti non si passa. Si sovrappone con i tempi giusti a Corazza e dà un apporto prezioso anche in fase offensiva.

Ghiglione 6,5: si inserisce con i tempi di un centravanti e firma il vantaggio dei granata. In crescendo di condizione, un’arma in più a disposizione di Marino.

Zuccon 6: lavoro sporco e tanta corsa, serve anche quello per tenere botta ad avversari che non tirano mai indietro la gamba.

Amatucci 6,5: metronomo ed equilibratore della squadra. Svolge un oscuro lavoro prezioso e va vicino al terzo gol in granata.

Soriano 6: prova a suonare la carica da allenatore in campo ed lasciare il segno con i suoi inserimenti. Va ad un passo dal gol a fine primo tempo. Poco appariscente ma preziosa la sua presenza in campo in termini di personalità. (25′ st Tongya 5,5: un paio di buone sgasate ma anche alcuni errori clamorosi su ripartenze che potevano essere letali per gli avversari).

Corazza 7,5: bistrattato a lungo da Breda, è l’uomo in più di questa squadra. Marino lo impiega come esterno d’assalto e lui lo ripaga con due assist vincenti e giocate di qualità. (41′ st Tello sv).

Verde 5,5: si accende a sprazzi come spesso gli è accaduto in questa complicata stagione. Una bella giocata di suola mette Soriano in condizioni di battere a rete da posizione favorevole. (31′ st Stojanovic 6: dopo la prestazione inguardabile del Menti entra acceso e concentrato. Tenta anche la via della rete).

Cerri 6: prosegue l’astinenza in zona gol ma contro il Sudtirol è più nel vivo della manovra e dalle sue sponde nascono almeno due occasioni pericolosissime. Bello un suo aggancio a centro area con conclusione che meritava maggior fortuna. Adamonis gli nega la rete ad inizio ripresa. (31′ st Raimondo 5,5: si vede solo per un fallo a metà campo).

Salernitana-Sudtirol, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Sudtirol e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Adamonis salva su Amatucci

La conclusione di Cerri a lato dopo un bel aggancio in area

Candreva presente all’Arechi

Ferrari salva quasi sulla linea di porta

Il capitano granata firma il 2 a 0

Il gol del vantaggio granata realizzato da Ghiglione

Ferrari firma il raddoppio per la Salernitana

Il riflesso di Adamonis su Cerri

Pietrangeli accorcia le distanze per il Sudtirol

La paratissima di Christensen nel recupero

Castori discute con il ds granata Valentini a fine partita