Musetti sfata il tabù Tsitsipas a Montecarlo e vede la top ten: la partner si commuove

Musetti in semifinale a Montecarlo

Lorenzo Musetti conquista la prima semifinale in un Master 1000

Le lacrime della partner, Veronica Confalonieri, e l’abbraccio dopo aver conquistato uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera dopo la semifinale a Wimbledon e il bronzo olimpico. Un’istantanea che ha fatto il giro del web ed è diventata virale.

Continua la corsa di Lorenzo Musetti sui campi di tennis del Country Club del Principato di Monaco. Nei quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters“, primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.128.940 euro, il 23enne azzurro, numero 16 del mondo e 13esima forza del seeding, ha battuto il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, 8 del ranking internazionale e ottavo favorito del tabellone, col punteggio di 1-6 6-3 6-4.

La vittoria in rimonta sul greco vale il best ranking

Sabato 12 aprile, nel match che vale un posto in finale, Musetti, per la prima volta in carriera al penultimo atto in un Masters 1000, affronterà l’australiano Alex De Minaur. Dall’altra parte del tabellone, invece, i due semifinalisti sono gli spagnoli Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina, finalista del torneo nel 2022.

‘Ho alzato il mio livello, sono molto orgoglioso’

“É stata una partita durissima, non avevo mai battuto Tsitsipas, ci avevo perso 5 volte, soprattutto qui sulla terra dove è stato tre volte campione, sapevo di non avere un compito facile, ma durante la partita ho alzato il mio livello, sono molto orgoglioso”. Queste le parole di Lorenzo Musetti dopo il successo nei quarti di finale del torneo Atp di Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Dopo un primo set sottotono, condizionato da un problema a un tallone, il tennista toscano ha ritrovato lo smalto migliore, ha “dominato” e battuto il giocatore ellenico, vincitore a Montecarlo nel 2021, nel 2022 e lo scorso anno.

“Il medical timeout ad inizio gara? Nel primo punto ho sentito qualcosa al piede e quindi ho chiamato il medico per verificare, poi ero un po’ confuso da questa situazione, ma ho messo in campo il gioco più significativo, alla fine piangere insieme e vincere insieme è bellissimo” – ha aggiunto Musetti che da lunedì 14 aprile raggiungerà il best ranking Atp (è virtualmente numero 13) del mondo strizzando l’occhio alla top ten.

Sulla strada del ‘Muso’ c’è l’australiano de Minaur

“Tsitsipas era l’avversario da battere su questo campo, era una missione più difficile, una sfida complicata ma sono riuscito a portarla a casa con tanto supporto del pubblico e del mio box, sono veramente contento di avere tanta gente che fa il tifo per me e ora appuntamento a domani” – ha concluso l’azzurro che domani giocherà la sua prima semifinale in un Masters 1000 con l’australiano Alex de Minaur.

Lorenzo Musetti & his girlfriend after his win over Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo.



Beautiful scenes. 🥹❤️ pic.twitter.com/9xp024mAJl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2025