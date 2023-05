Fiorentina ribalta tutto e va a Praga: paura per due tifosi viola

Una vittoria con una dedica speciale per due tifosi della Fiorentina presenti allo St. Jakob-Park di Basilea.

I viola ribaltano la sconfitta dell’andata (1-2) e vincono in Svizzera con un gol all’ultimo minuto del supplementare di Barak (129 minuto) dopo la doppietta di Nico Gonzalez. I toscani affronteranno il West Ham a Praga mercoledì 7 giugno nella finale di Conference League.

Decide Barak all’ultimo sospiro, tifoso accusa malore e la partita viene sospesa per 8′ minuti

Un supporter viola è finito all’ospedale per un petardo che gli è esploso in mano nel settore ospiti poco prima dell’inizio della partita. Nel corso del secondo tempo supplementare, poi. La partita è stata sospesa per otto minuti a causa del malore di un tifoso della Fiorentina che è stato prontamente soccorso.