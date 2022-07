Francesco Gullo, l’ex del reality Campioni ha vissuto giorni da incubo: ‘La mia sfida con la morte ‘

É stato uno dei protagonisti più amati e discussi del reality Campioni nel 2004 con il Cervia di Ciccio Graziani promosso dall’Eccellenza alla serie D. A distanza di 18 anni Francesco Gullo è ancora una delle anime della squadra romagnola ma da alcuni giorni sta giocando la partita più importante della vita con il Covid.

Francesco Gullo è stato ricoverato all’ospedale di Ravenna per Covid

Nei giorni scorsi l’ex difensore del Cervia ha raccontato su Instagram di essere stato costretto al ricovero dopo essersi sentito male ed aver scoperto la positività al virus. “Mi hanno portato con l’ambulanza in ospedale a Ravenna. Inizio a combattere questo stronzo di Covid. Fortunatamente la TAC ai polmoni è negativa ma l’ossigeno nel sangue purtroppo no. Non so quando esco, ora voglio dedicare tutte le mie forze a questo bastardo”.

L’ex difensore del Cervia: ‘La morte ha cercato di portarmi via’

Francesco Gullo ha vissuto giorni delicati fino a martedì 5 luglio quando ha comunicato via Instagram che il peggio era passato e di aver rischiato tantissimo. “Venerdì notte mi suonano al citofono. Era la morte (Covid). Mi ha tartassato tutta la notte, ha cercato di mettermi ko, ha cercato di portarmi via.

Nel viaggio in ambulanza verso Ravenna abbiamo discusso, litigato, urlato ed ho deciso che non era giusto che me ne andassi perché ho ancora tante cose da fare, soprattutto per i miei bambini che giocano e per quelli che lottano nelle pediatrie” – ha scritto l’ex calciatore dal letto di ospedale nel ricostruire quanto gli è accaduto dal momento del ricovero.

Gullo: ‘I dottori mi hanno comunicato che sono fuori pericolo’

“Ha provato a colpirmi con i polmoni ma da buon difensore mi sono difeso. Ha provato allora ad aggredirmi con l’ossigeno nel sangue ma ho lottato e ho vinto. I dottori mi hanno comunicato che sono fuori pericolo, la morte può aspettare”. La notizia è stata salutata con entusiasmo dai numerosi follower e dai tifosi del Cervia che sperano ora di rivederlo presto a al ‘ponte di comando’ per preparare una stagione da protagonisti nel campionato di Promozione.