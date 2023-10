Francesco Oppini a tifosa Napoli: ‘Tra poco arriva il terremoto’, poi chiarisce: ‘Era riferito a Corona’

É finito nella bufera per uno scambio di battute con un tifoso del Napoli su un post ironico sul possibile approdo di Antonio Conte al club azzurro al posto di Garcia. Francesco Oppini ha condiviso un fotomontaggio in cui si vede Aurelio De Laurentiis con Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

Francesco Oppini condivide un post ironico su Conte al Napoli e finisce nel mirino dei tifosi azzurri per un commento

La nota simpatia dell’ex gieffino per la Juventus ha infiammato il dibattito social ed un commento del figlio di Alba Parietti ha provocato indignazione tra i sostenitori del club napoletano. “Tra poco arriverà il terremoto e la finirete di blaterare fesserie a vuoto sulla Juventus“. In molti hanno pensato che Oppini facesse riferimento agli ultimi eventi sismici registrati ai Campi Flegrei.

Il telecronista tifoso di 7Gold è intervenuto via Instagram Stories per far chiarezza. “Qua non ci sta, azzeriamo immediatamente la polemica. Sono dichiaratamente contro i cori razzisti, territoriali, su persone che non ci sono più, Vesuvio, Heysel. Ho sempre odiato e condannato gli imbecilli che fanno questi tipi di cori ed apprezzato quelli da stadio, gli sfottò… Quelli che si facevano una volta”.

‘Mi riferivo al terremoto calcistico per le dichiarazioni di Corona, non mi permetterei mai di fare un commento così imbecille’

Francesco Oppini ha spiegato che, nel rispondere ad una tifosa del Napoli che aveva tirato in ballo la questione Fagioli, faceva riferimento al terremoto calcistico che avrebbero creato le dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha tirato in ballo altri calciatori nella questione del calcio scommesse. “Il riferimento era solo a quello, non mi permetterei mai di fare un commento così imbecille sul terremoto a Napoli”.