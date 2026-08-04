Trionfo di Ginevra Taddeucci nella Senna, oro europeo e la stoccata sul fiume di Parigi: ‘Era bella zozza’

Ginevra Taddeucci

L’azzurra conquista il titolo europeo nella 10 chilometri e accende la polemica sulle acque della Senna: ‘Ho trovato plastica e di tutto sugli occhialini‘

L’Italia festeggia uno splendido oro agli Europei di nuoto di fondo grazie a Ginevra Taddeucci, dominatrice della 10 chilometri nella Senna. Ma a rubare la scena, oltre alla straordinaria prestazione dell’azzurra, sono state anche le sue parole sul fiume parigino, che hanno acceso il dibattito sulla qualità delle acque: «Era bella zozza», ha commentato senza mezzi termini subito dopo il traguardo.

Oro nella Senna, poi il duro giudizio: “Ho trovato di tutto”

La 29enne di Lastra a Signa ha conquistato il titolo europeo con una gara praticamente perfetta, confermando il suo feeling con Parigi dopo il bronzo olimpico conquistato nella capitale francese.

Appena uscita dall’acqua, però, ha raccontato una realtà ben diversa da quella descritta dagli organizzatori.

«Parigi mi porta fortuna, ma due anni fa il campo gara era più pulito. Stavolta la Senna era bella zozza, è uscito un troiaio indicibile», ha dichiarato con la schiettezza che la contraddistingue.

La campionessa europea ha poi aggiunto di aver trovato sugli occhialini numerosi detriti.

«Avevo di tutto sugli occhialini. Ho visto molta più plastica rispetto al passato. Speriamo almeno che sia biodegradabile».

Parole che contrastano con quanto sostenuto dalla federazione francese, che prima delle gare aveva assicurato come le analisi dell’acqua fossero eccellenti.

Una gara dominata dall’inizio alla fine

Sul piano sportivo, Taddeucci ha lasciato pochissimo spazio alle avversarie.

Dopo aver controllato la gara alle spalle dell’ungherese Mihalyvari per gran parte della prova, ha piazzato l’attacco decisivo nell’ultimo giro e mezzo, prendendo il comando senza più lasciarlo.

Alle sue spalle è arrivata anche un’altra soddisfazione per l’Italia con il bronzo conquistato da Linda Caponi, protagonista di una prova di grande livello.

La stessa Taddeucci, però, ha quasi minimizzato il proprio successo.

«Mi dispiace che la gara non sia stata molto competitiva. Mancavano alcune delle favorite e in acqua sono riuscita a fare quello che volevo. È stato quasi troppo semplice».

La dedica e gli allenamenti durissimi

L’azzurra ha raccontato anche il periodo intenso vissuto nelle ultime settimane.

«Questo oro era quello che mi mancava. Arriva dopo un mese di allenamenti durissimi. Dopo appena due settimane di lavoro insieme, il mio fidanzato è partito per una gara in Canada. È stato un periodo impegnativo, ma adesso non vedo l’ora di riabbracciarlo».

Le vacanze, però, dovranno ancora aspettare: prima ci saranno la staffetta e gli altri impegni agli Europei.

Delusione Paltrinieri, medagliere azzurro in festa

La giornata è stata invece amara per Gregorio Paltrinieri, soltanto quarto nella 10 chilometri maschile.

L’oro è andato al tedesco Florian Wellbrock, mentre il campione azzurro ha ammesso di aver sbagliato la gestione della gara.

«Ho perso il treno nel momento decisivo e ho commesso un errore di valutazione. Da metà gara in poi mi manca qualcosa e, contro avversari di questo livello, basta concedere pochi metri per non riuscire più a rientrare».

Nonostante la delusione di Paltrinieri, il bilancio dell’Italia resta molto positivo: con 4 ori, 3 argenti e 5 bronzi, gli azzurri sono tra le grandi protagoniste della rassegna continentale.