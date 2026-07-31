“Franco Baresi è il massimo come difensore”: il video di Maradona emoziona il calcio dopo la morte del capitano del Milan

Maradona con Franco Baresi

Diventa virale il filmato in cui Diego indossa la maglia numero 6 di Baresi e gli rende omaggio

Nel giorno dell’addio a Franco Baresi, uno dei video più condivisi sui social è quello che vede protagonista Diego Armando Maradona. Un filmato che arriva direttamente dagli anni Ottanta e che racconta meglio di qualsiasi statistica il rispetto che il campione argentino nutriva nei confronti dello storico capitano del Milan.

Al termine di una delle memorabili sfide scudetto tra Napoli e Milan, Maradona indossa la maglia numero 6 di Baresi e pronuncia parole destinate a rimanere nella storia.

“Questa è di un grandissimo giocatore. Penso che Franco Baresi sia il massimo come difensore. È un ricordo che porterò per tutta la vita.”

Parole che oggi, dopo la scomparsa della leggenda rossonera, hanno assunto un significato ancora più profondo e stanno commuovendo migliaia di tifosi.

Il cordoglio del Napoli

Anche il Napoli ha voluto rendere omaggio a uno dei più grandi difensori della storia del calcio.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Massimiliano Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli hanno espresso “profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell’intero panorama calcistico italiano”, rivolgendo le più sincere condoglianze alla famiglia.

Un messaggio che conferma come la figura di Baresi abbia saputo andare oltre ogni rivalità sportiva.

Il ricordo commosso di Bergomi

Tra i messaggi più intensi c’è quello di Giuseppe Bergomi, storico capitano dell’Inter e compagno di tante battaglie con la Nazionale.

«Il calcio perde una leggenda, io perdo un amico», ha detto ai microfoni di Sky.

Bergomi ha ricordato i due Mondiali e l’Europeo disputati insieme, soffermandosi poi sull’ultima apparizione pubblica condivisa con Baresi durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

«Franco era già malato e forse è stata la prima volta che sono stato io a guidare lui, perché normalmente era lui a guidare tutti noi. Aveva un carisma e una personalità incredibili. Ci mancherà tantissimo».

Ancelotti: “Rimarrai per sempre il mio capitano”

Poche parole, ma cariche di emozione, sono arrivate anche da Carlo Ancelotti.

Sul proprio profilo Instagram l’ex tecnico rossonero ha pubblicato una foto insieme a Baresi accompagnata da una semplice dedica:

“Rimarrai per sempre il mio capitano. Riposa in pace.”

Martedì i funerali, Milano in lutto cittadino

Il Milan ha comunicato che i funerali di Franco Baresi saranno celebrati martedì 4 agosto alle ore 11 nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano.

La cerimonia sarà aperta al pubblico fino al raggiungimento della capienza consentita.

Per l’occasione il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino: le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali come segno di cordoglio per uno dei simboli più amati dello sport italiano.