Ginevra Taddeucci ‘vola’ sulla Senna e si prende il bronzo: ‘Volevo smettere 6 mesi fa, speriamo di non star male’

“É incredibile. Non ci credevo neanche quando ho toccato il traguardo. Ho pensato che magari prima erano arrivate anche altre oltre a Sharon e Maesha”. E invece dietro l’oro della van Rouwendaal e l’argento della Johnson c’era proprio lei, Ginevra Taddeucci, splendido bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ginevra Taddeucci bronzo nella 10 km in acque libere a Parigi dopo la qualificazione in extremis

“E pensare che fino a un mese fa ero fuori. stata dura prendersi il pass per la qualificazione e adesso è arrivato questo grande risultato. Non pensavo proprio di prendere una medaglia, è bellissimo. Sei mesi fa ero sul punto di smettere di nuotare perché non mi ero qualificata e l’avevo presa abbastanza male” – ha detto commossa l’azzurra. “In alcuni momenti della gara- ha poi raccontato- la corrente della Senna era terribile, ti risucchiava. Era cotta, ma mi sono detta di resistere e stare con le prime. Ho trovato le forze per riuscirci ed è andata bene. Devo ringraziare tutti, la mia famiglia, il mio allenatore e tutto lo staff, poi il mio fidanzato al quale dedico questa medaglia. Mi è stato molto vicino in questi mesi difficili in cui inseguivo l’Olimpiade”.

Poi Ginevra Taddeucci si è soffermata sulla discussa gara nella Senna. “È stata una gara durissima, un’incognita. Non sapevamo esattamente come fosse. Campo gara mai preparato. Abbiamo mandato Stefano ieri in avanscoperta che ci ha detto acqua insapore, acqua inodore, state tranquilli”. Lo dice alla Federnuoto Ginevra Taddeucci, oggi splendido bronzo nella 10 km di nuoto di fondo corsa nelle acque verdi della Senna. “Abbiamo seguito un protocollo vaccinale prima e dopo, speriamo di non stare male. Ho letto molto bene la gara, cercavo sempre di stare insieme alle altre, sempre davanti per non evitare scherzi. Sapevo che il lato controcorrente era imprendibile perché se ti allargavi anche di 20 cm la corrente era molto più forte di quelle stava attaccata al muro”

L’azzurra sulla Senna: ‘Seguito un protocollo vaccinale prima e dopo’, la dedica di Giulia Gabbrielleschi

Un pensiero speciale, tra le lacrime, è arrivato anche da parte dell’altra azzurra in gara nella gara di nuoto in acque libere a Parigi 2024, Giulia Gabbrielleschi: “Dedico questo sesto posto, un ottimo risultato, a mia nonna che è mancata lunedì, quando io ero già qui. Quando i miei genitori non potevano, era lei che mi accompagnava agli allenamenti, mi è sempre stata vicina e mi ha seguita”.